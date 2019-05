Los falsos quintillizos de El Sevilla eran para promocionar su nuevo disco

Todo el mundo le creyó. Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, anunció este miércoles que iba a ser padre otra vez. Pero era falso. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el cantante de Mojinos Escozíos contaba que esperaba quintillizos. "Voy a ser padre de nuevo, pero no vienen ni dos ni tres. Quintillizos. Dios me coja confesado", escribió. En un vídeo de algo más de un minuto, El Sevilla, que actualmente tiene tres hijos, tiraba de sentido del humor: "A la vejez viruela, ya tengo edad para ser abuelo, pero no, me vienen cinco".

En realidad todo formaba parte de una campaña de promoción de su nuevo disco, como el propio grupo ha reconocido este jueves de nuevo con un mensaje publicado en las redes sociales. "Tal y como avanzó Miguel El Sevilla vamos a ser padres! El primer adelanto del próximo disco 'Semos Los Más Grandes'.El Sevilla será también uno de los nuevos concursantes de 'Masterchef Celebrity'.