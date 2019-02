La fama de Harry Potter llevó a Daniel Radcliffe a caer en el alcohol

La primera película de la saga de Harry Potter se rodó cuando su protagonista, Daniel Radcliffe, tenía solo 11 años. El arrollador éxito del filme hizo que el joven actor se viera inmerso en una vorágine que no supo sobrellevar y que le hizo recurrir al alcohol, tal y como él mismo ha explicado en una entrevista.

"La manera más rápida de olvidar que me estaban observando era emborracharme mucho", ha confesado el intérprete durante la presentación de los Premios de la Crítica de Televisión en California. "A medida que vas embriagándote te das cuenta de que te miran porque estás bebiendo, así que bebes más para poder ignorarlo", ha comentado Radcliffe.

El protagonista de 'Horns', que interpretó al famoso niño mago durante 11 años, también ha hablado de cómo le afectaban las expectativas que todo el mundo tenía de él: "Debes estar encantado todo el tiempo porque tienes un gran trabajo, eres rico y no tienes derecho a no estar feliz. De repente empiezas a sentir presión porque estás triste y te preguntas: significa que estoy haciendo esto mal? No soy bueno para ser famoso?", añade el actor, que ya tiene 29 años.

EN FAVOR DE JUSTIN BIEBER

Su problema con el alcohol, sin embargo, nunca le afectó cuando trabajaba. "Incluso en mis momentos más bajos seguía adorando mi profesión y me encantaba ir al set de rodaje. Nunca dejé que mis cosas afectaran a la grabación. Nunca pensé 'oh, ojalá no fuera Harry Potter'", ha comentado.

El actor, que ya ha superado su adicción al alcohol, también ha roto una lanza en favor de Justin Bieber. "Es como cuando la gente habla de Justin Bieber. Yo les digo: 'su vida debe ser muy loca ahora'. No se imaginan cuánto te puede abrumar la fama y estar tan expuesto", ha afirmado.

Esta no es la primera vez que Radliffe habla sobre su alcoholismo. En el 2012 causó un gran revuelo con sus declaraciones a la revista 'GQ', donde explicó que llevaba meses rehabilitado después de sus años de adicción a la bebida.