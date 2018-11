Los familiares, enfrentados por la herencia de Chiquito

Se cumple este domingo un año de la muerte de Chiquito de la Calzada a los 85 años, tras las complicaciones derivadas de una angina de pecho. Y con la pérdida del popular cantaor flamenco y cómico malagueño, que fue reconocido incluso a título póstumo con la Medalla de Andalucía, surgió un problema, el de su herencia, que aún hoy sigue creando conflictos familiares.

Chiquito, que en realidad se llamaba Gregorio Esteban Sánchez, no tuvo hijos y dejó como heredera universal a su sobrina, Dolores Arjona, pero su voluntad no fue bien acogida por el resto de la familia y ese resquemor sigue vivo. Entre el patrimonio dejado está un piso ubicado en el paseo marítimo de Málaga.

Esta semana, el hermano de Chiquito, Tomás Sánchez mostraba su enfado en el programa 'Sálvame', quejándose de que no siempre puede ir a los homenajes en honor de su hermano y preguntándose "¿Tiene que ir ella siempre?". "No puedo estar de acuerdo en que ella se lo quiera llevar todo. Que no me busquen la boca porque me van a encontrar", comentaba en el programa de Tele 5. Dolores Arjona ha declinado hacer declaraciones y pide respeto por la memoria de su tío, al que estaba muy unido.

Este domingo, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el programa 'Imprescindibles', de La 2, emitirá un trabajo sobre el cantaor y humorista y su impacto en la sociedad (hasta La Casa del Rey, en su cuenta oficial de Twitter, lo describió cuando falleció como “hombre bueno, entrañable, genial, artista de todos”). El documental cuenta con la participación de Andreu Buenafuente, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y José Mercé, entre otras personas que lo conocieron. Y parte de la grabación se realizó en Málaga, donde a mediados del pasado mes de septiembre se organizó el 'Chiquito's day' para que cualquier persona pudiera celebrar su figura desde un escenario a través de diferentes disciplinas artísticas.