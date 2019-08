Las famosas se suman a la Semana de la Lactancia

Hace seis años, la modelo brasileña Gisele Bündchen subió a Instagram una fotografía amamantando a su hija Vivian mientras se sometía a una sesión de maquillaje, manicura y peluquería. La imagen se hizo viral porque, a pesar de reflejar un acto de lo más natural (obviando semejante equipo de estilistas solo al alcance de una 'top'), enseñar un momento tan íntimo no era muy habitual entre las famosas, además de que servía para reivindicar el derecho de cualquier madre de compatibilizar la vida laboral y familiar.

Coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se ha celebrado del 1 al 7 de agosto, varias 'celebrities' se han sumado a la iniciativa para ahondar en los beneficios de dar el pecho a los bebés e intentar normalizar una imagen tan común que, sin embargo, muchas veces sigue considerándose todavía tabú.

Una de ellas ha sido la actriz Patricia Montero, que ha participado en este "mes de la teta", como ella misma lo ha definido, publicando una foto dando de comer a su segunda hija, Layla, a la vez que confiesa sus propias "crisis de lactancia" y cómo las aguanta "bien asesorada, con mucha paciencia y confianza".

"La lactancia es dura y sacrificada y encima nos toca aguantar una serie de comentarios diarios del tipo: ¿Hasta cuándo vas a darle el pecho? ¿Se queda con hambre, no? No le des mucho que se acostumbra. Espera a las tres o cuatro horas mejor... Tienes que descansar... Y muchas frases que me dejo", explica.

La también actriz Sara Sálamo, que el pasado 11 de julio se estrenó como mamá del pequeño Theo junto a su pareja, el futbolista Isco Alarcón, también ha participado en la iniciativa. "Feliz semana de la lactancia materna. Por cierto, el mejor consejo que me han dado sobre la maternidad es: Haz caso a tu instinto", ha escrito.

La eurovisiva Barei le echa humor al tema mostrándose con cara de circunstancias mientras utiliza dos sacaleches para poder compaginar sus conciertos con la alimentación más natural para sus mellizos, que nacieron al final del pasado año. "Every morning... everyday... mientras tanto ¿estiramos?", propone, ataviada con unos auriculares con los que se entretiene mientras extrae la leche. La imagen recuerda a la que protagonizó la actriz Rachel McAdams para la revista 'Girls girls girls', en la que aparecía con dos biberones succionando de sus pezones, y que la convirtió en nueva musa de la lactancia materna.

La 'youtuber' y 'exgran hermana' Verdeliss, toda una experta en crianza ya que tiene siete hijos, se ha mostrado muy reivindicativa a la hora de defender la lactancia materna. "No es tanto mi derecho como el de mi hija a ser alimentada cuando, cómo y donde necesite", subraya, junto a una imagen amamantando a Miren, su último bebé, que nació prematuro.

La repostera televisiva y bloguera Alma Obregón interrumpe su baño en la piscina para darle el pecho a su hijo en la foto que ha subido a su Instagram. Y aprovecha para lanzar un alegato sobre los beneficios de esta práctica y dar ánimos a las primerizas en estas lides. "Me gustaría aprovechar para dar ánimos a todas esas futuras mamás que están ya a punto de dar a luz y que van a descubrir el mundo de la lactancia. Muchas mamás llegamos hoy en día a la lactancia bastante perdidas, normalmente sin haber tenido referentes cercanos, con un montón de dudas, inseguridades y, sobre todo, con muchas personas (conocidas o desconocidas) que se creen con derecho a darnos consejos (y en un 99% de las veces erróneos)", apunta.

"Por eso, si sacáis un ratito os animo a leer algún libro especializado y a buscar algún grupo de lactancia o asesora en vuestra zona, quizá luego vaya todo sobre ruedas, pero mejor saber, al menos, dónde están si los necesitas. Los inicios de la lactancia son duros, difíciles, pero con el apoyo correcto se establece un vínculo tan maravilloso y tan beneficioso para la salud del bebé...", señala.

Otras actrices que no han tenido reparos en mostrarse amamantando a sus vástagos son, por ejemplo, Kate Hudson y Natalia Sánchez. La hija de Goldie Hawn, que en octubre del 2018 dio a luz a su tercera hija, Rani Rose, publicó en enero una foto con su pequeña junto a la que escribió. "When you're working but babies gotta eat (Cuando trabajas pero tus bebés tienen que comer).

Por su parte, Natalia Sánchez, que en enero debutó como mamá dando a luz a Lía (fruto de su relación con el también actor Marc Clotet), utilizó una imagen dando la teta a su hija en una de sus primeras instantáneas. Junto a ella plasmó el torbellino de emociones que estaba sintiendo y la experiencia de haber pasado por un parto prematuro.

"Y así, en un instante, te cambia la vida. Es increíble cómo, desde el primer momento en que la ponen en tu pecho, recién salida de dentro de ti, calentita y con el cordón aún uniendo vuestros latidos, entiendes que tu única prioridad en este mundo, es sacarla adelante por encima de todo. En ese mismo instante, firmas un contrato leonino con el universo donde juras que darías tu vida por esos 2,3 kilos y automáticamente, entras en comunión con todas las madres y padres de este mundo, valorando y admirando su labor como nunca antes", relató.