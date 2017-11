Cómo hacer compras 'on line' sin sufrir ciberestafas

Este viernes será probablemente el día en el que se registren en internet el mayor número de compras por internet del año, sobre todo en el sector tecnológico. Millones de internautas de todo el mundo se unen a la fiebre estadounidense del consumismo para aprovechar al máximo el Black Friday.

Pero, si se realizan las compras por internet, es necesario tener una serie de precauciones para evitar en lo posible las ciberestafas, porque es un día en el que los ciberdelincuentes intensifican su actividad: un 29% de los consumidores on line confiesan que han sido víctima de un fraude, según la consultora experta en ciberseguridad Always On.

Red segura

Para evitar caer en ciberestafas, lo primero que el usuario debe hacer es asegurarse de que la red wifi es segura, ya que un hacker puede obtener sus datos y suplantarle la identidad digital para realizar transacciones y compras.

También hay que comprobar que la URL contenga https: la s final informa de que se trata de una transmisión de información segura. Asimismo, si en la página web donde se va a hacer la gestión del pago el usuario encuentra un icono de un candado cerrado, estará en el lugar correcto, ya que la página es de confianza. Sin embargo, los internautas deberán desconfiar si el candado está abierto.

Múltiples métodos de pago

El sello de confianza informa de que el sitio web ha sido verificado como seguro para hacer compras. Y si el portal donde se va a realizar la compra ofrece múltiples métodos de pago, indica que cuenta con cierta organización e infraestructura.

Por último, hay que tener cuidado con las gangas sospechosas, ya que es posible que se trate de una falsificación del producto o un sitio fraudulento.

Recomendaciones de la Policía

La Policía Nacional, por su parte, ha hecho una lista de cinco sencillas pautas para evitar estos fraudes, entre los que incluye el uso de plataformas de pago intermedias, así como tarjetas prepago o saldo reducido, aunque también hay consejos como programar dobles comprobaciones, tales como un código del banco, un mensaje de texto (SMS) al móvil o una tarjeta de coordenadas.

Muuuucho sentido común y prudencia a la hora de comprar este #BlackFriday. Sigue estos 5 consejos y evita ser víctima de carding, phishing, pharming... pic.twitter.com/LMPDrMQFkZ — Policía Nacional (@policia) 23 de noviembre de 2017

Siguiendo estas pautas y con unos sencillos trucos, se puede sacar gran provecho a las gangas y ofertas del Black Friday.