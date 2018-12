Heidi Klum se compromete con Tom Kaulitz

Aunque solo llevan nueve meses juntos, Heidi Klum y su novio, Tom Kaulitz, formalizarán pronto su relación. La modelo y el guitarrista del grupo Tokio Hotel han anunciado su compromiso a través de las redes sociales. Esta será la tercera boda de Klum y la segunda del músico.

La 'top' alemana, de 45 años, ha dado a conocer la noticia en su perfil de Instagram, donde ha colgado una fotografía en blanco y negro con su futuro esposo, de 29 años, en la que luce un anillo en el dedo. " I said yes (He dicho que sí)", se puede leer junto a la imagen y con el emoticono de un corazón.

Ver esta publicación en Instagram I SAID YES ❤️ Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 24 Dic, 2018 a las 11:01 PST

BESO EN UN 'TALENT SHOW'

Los rumores de una relación entre Klum y Kaulitz comenzaron a finales del invierno pasado, aunque no se confirmaron hasta que la pareja fue captada besándose en el concurso 'America's got talent', donde la modelo participa como jurado. Su primera aparición oficial junto fue dos meses después, en mayo, en una gala benéfica del Festival de Cannes.

Esta será la tercera boda de la maniquí, que estuvo casada con el estilista Ric Pipino (de 1997 al 2002) y con el cantante británico Seal (del 2003 al 2012), con el que comparte la custodia de sus cuatro hijos. Por su parte, Kaulitz ya pasó por el altar con la modelo Ria Sommerfeld.