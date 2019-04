Un hombre disfrazado de Batman ofrece su ayuda a la policía

Un hombre disfrazado de Batman y con un aspecto de lo más parecido al superhéroe se acercó el pasado sábado en Kelowna (Canadá) a unos policías que habían acudido a una llamada de un incidente doméstico con un posible tiroteo. Como en la ficción, el superhéroe se ofreció a los agentes para ayudarles en el incidente, pero estos le echaron de la zona acordonada.

Melissa Parent, una vecina de la zona, grabó la aventura y la difundió a través de su cuenta de Twitter y, en pocos minutos, la historia se viralizó. Tal y como se ve en el vídeo, el llamado 'Batman de Okanagan' fue expulsado de la zona en poco segundos.

Batman—alive and well in Kelowna, BC🇨🇦

📹 Melissa Parent pic.twitter.com/Qzi1yaF252