Imposible: así es el concepto irreal que crea nuestra mente

A nivel social vamos construyendo esquemas mentales que pueden limitarnos o impulsarnos. Estos esquemas se van desarrollando a lo largo de nuestra vida y condicionaran aquello que conseguiremos y los punto donde ni siquiera lo intentaremos. Se forma con la educación de nuestros padres, la cultura en la que nos desarrollamos o la experiencia que vivimos. Formamos una concepción de la realidad y no siempre es objetiva.

Estos pensamientos son los que crean el concepto de lo imposible, aquello para lo que no estamos destinados y que, aunque nos esforcemos, no tendremos. Es algo irreal cuando no existen impedimentos objetivos para alcanzarlo, cuando no hay imposibilidades físicas ni condicionantes reales. Simplemente nuestro cerebro sabotea esa meta y nos aleja de ella.

Cuando logramos modificar estas creencias entendemos que no todo es imposible. Para ello, debemos haber visto la luz que nos lo indique. Personas que trabajan cara a cara con los límites de lo posible nos hablan de ello a través de su experiencia. Esos libros nos pueden inspirar para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde los estábamos haciendo por nuestras creencias limitantes. Una de estas personas es Juan Fueyo, quien se ha propuesto enseñar a mover nuestra voluntad hacia la experimentación con el éxito.

LIBROS IMPOSIBLES



"La mayoría de los fracasos nos ayudan a la larga a progresar más rápido y con el tiempo no dejan secuelas", dice Juan Fueyo, neurólogo experto en oncología. Su trabajo se centra en la creencia de que nada es imposible, lo que ha querido plasmar en su libro "Te dirán que es imposible" (Planeta, 2019).

El autor nos explica cómo podemos relacionar el éxito y el fracaso con la felicidad, un camino que puede parecernos complicado, pero que todos debemos transitar para alcanzar la felicidad real.

¿Qué significa tener éxito?

Una persona tiene éxito cuando consigue alcanzar su máximo potencial en su vida profesional y personal. El éxito, por lo tanto, es diferente para cada persona. Como siempre podemos superarnos el éxito constituye un viaje más que un evento puntual.

¿Puede siempre superarse un fracaso o dejan secuelas irreparables?

La mayoría de los fracasos nos ayudan a la larga a progresar más rápidos y con el tiempo no dejan secuelas. Cuando nos involucramos demasiado a nivel emocional en tratar de conseguir una meta podemos tardar más tiempo en recuperarnos. Una desgracia personal, un accidente, el fallecimiento de un familiar pueden dejar secuelas irreparables, los fracasos profesionales no deberían.

La felicidad parece destinada para aquellos que consiguen vidas increíbles, pero ¿se puede ser feliz en el día a día?

Sí, solo se puede ser feliz a ese nivel. Los niveles de felicidad súper altos producidos por un triunfo puntual, o por enamorarse, no suelen durar mucho si no se acompañan de la actitud adecuada en el día a día.

Cuando nos obsesionamos con la felicidad, esta parece alejarse. ¿Es más feliz aquel que no busca la felicidad o se necesita tenerla como una meta vital?

Nada puede forzarse. Es verdad que se puede ser feliz sin que uno se dé demasiada cuenta. Pero quienes piensan en ser felices, creo que consiguen serlo con más frecuencia y así disfrutan más de la vida.

¿Hay un requisito indispensable para hallar la felicidad?

Estar en sincronía con uno mismo, aceptarse, quererse y aceptar y querer a quienes nos rodean. Tener amor, saberse querido es probablemente esencial para ser feliz

¿Cómo describiría "Te dirán que es imposible"?

Es un libro entretenido que pretende divertir y motivar. Creo que algunos lectores encontrarán cosas útiles en él. Si además alguien aprende algo, mejor que mejor. No es el típico libro de autoayuda, sino que se basa en planteamientos como: a mí me pasó esto e hice aquello y me resultó bien. Está completamente basado en mi carrera profesional y en las vidas de quienes admiro.