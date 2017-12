Iniesta y Piqué, reyes de Twitter

Las redes sociales son una importante plataforma para medir los intereses aficiones, e incluso preocupaciones, de una inmensa mayoría. Y en España interesa a millones de personas lo que tiutean dos jugadores azulgranas, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, según los datos del año 2017 que ha dado a conocer Twitter, red social quer también destaca que el tuit más compartido de lo que va de año es el de la Policía Nacional, tras el ataque terrorista en las Ramblas de Barcelona.

Según este informe, el futbolista manchego,con 20'3 millones de seguidores,encabeza la lista de personajes más seguidos, después de superar al cantante Alejandro Sanz, que con 18'5 millones de adeptos, se ha visto relegado al segundo puesto. En el número tres se sitúa uno de los personajes más controvertidos de Twitter, Gerard Piqué. El futbolista azulgrana levanta pasiones con sus intervenciones en la red social, a menudo acompañadas de polémica, y ya acumula 17 millones de 'followers'.

Por su parte, el número uno del tenis mundial, Rafael Nadal, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación de Twitter, con 15'1 millones de seguidores, tras un 2017 lleno de triunfos yse adjudicó consiguió dos torneos 'Grand Slam'. En el quinto escalón, el cantante Enrique Iglesias alcanza los 13'9 millones de perfiles asociados después de continuar cosechando éxitos. En este curso, en concreto, gracias al 'hit' 'Súbeme la radio'.

En el plano internacional, y a un nivel ya estratosférico, aparecen como líderes mundiales los cantantes Justin Bieber y Katy Perry, que tiene cada uno más de 100 millones de seguidores. Como comparación ante el 'showbusiness', señalar que el líder de la Iglesia cristiana, el Papa Francisco, acumula 40 millones.

Al margen de los personajes, el mensaje más retuiteado en España es uno que nunca debería haberse producido: el de Policía Nacional, tras el atentado terrorista de Barcelona, pidiendo que no se difundieran las imágenes de las víctimas. Este mensaje, coherente y necesario, fue entendido, y por tanto compartido, por más de 100.000 cuentas. "Por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona", decía.

En el segundo lugar de los más retuiteados figura uno de los periodistas más mediático y con más prestigio de España, Jordi Évole, y que publicó el 1 de octubre, con un mensaje que insinuaba una mala actuación por parte del Estado en Cataluña: "Los que idearon este plan para evitar el referéndum, igual no saben que lo que han provocado es que hoy Cataluña se vaya definitivamente".

Y el tercer tuit más compartido es una entrada del también periodista Dani Mateo, y también publicado en aquel triste 1-O con las imágenes de la Policía entrando violentamente en muchos colegios. "Yo querría haber visto a la policía entrando con esa contundencia en Génova para llevarse los papeles y discos duros que se destruyeron con total impunidad", comentaba Mateo con el ánimo de comparar la actuación de la policía cuando entró a la sede del PP.

El interés que ha provocado todo lo que envuelve al 'proces' queda corrobado con el dato de que la cuentas con más 'menciones' en España es la de Carles Puigdemont seguida por la de la Policía Nacional, y entre los artistas más mencionados destacan Maluma, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y David Bisbal.

En el deporte reina el fútbol, y la etiqueta "HalaMadrid" ha sido la más citada del año en todo el mundo, mientras que el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo es el deportista más aludido de este año en esta red social, aunque en España todavía se sitúa por detrás de Gerard Piqué.

Los dos 'grandes' del fútbol español son los equipos de con más seguidores del mundo. El Real Madrid está en primera posición, con 27,8 millones de adeptos y el FC Barcelona le sigue de cerca, con 26 millones de cuentas asociadas a su perfil.

Los políticos españoles más mencionados del 2017 en la red son Carles Puigdemont, el líder socialista Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el dirigente de Podemos Pablo Iglesias. A nivel mundial lidera el presidente estadounidense Donald Trump. Gran conocedor de esta red social y sus reacciones, sacó provecho de Twitter en campaña en la pugna con Hillary Clinton en su pugna por la Casa Blanca.

El tuit más compartido de la historia

El tuit más retuiteado de la historia ha sido, durante tres años, el selfi de Ellen DeGeneres en la gala de Oscar de 2014. Sin embargo, este mayo ha sido destronado por un viral de un adolescente americano, Carter Wilkerson. El joven tuvo la idea de pedir un año de nuggets gratis a la cadena de comida rápida Wendys si llegaba a los 18 millones de retuits, lo que generó un vendaval de comparticiones como nunca antes se había visto. Y aunque todavía le queda, ya se sitúa con 3'6 millones de retuits como el mensaje más compartido de la historia de la red social.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3