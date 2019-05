El intento de soborno de una niña a la primera ministra de Nueva Zelanda para investigar a los dragones

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, sufrió un intento de soborno por parte de una niña de 11 años, Victoria. El motivo, la intención de la pequeña de investigar a los dragones. No conforme con esta petición, también solicitó poderes de teleginesia para poder entrenarlos.

En una carta dirigida a la máxima dirigente del país, metió un billete de cinco dólares neozelandeses (3 euros) en la que aseguraba que su administración no estaba haciendo nada con el tema de los dragones. Manualmente añadía: "Seguiré vigilando a esos dragones. Llevan traje?"

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar, asegurando que efectivamente no estaban trabajando en esa línea. "Estamos muy interesados en escuchar tus sugerencias, pero desafortunadamente no estamos trabajando en esas áreas", decía, deseándole lo mejor en su búsqueda.

La carta fue publicada en la red social Reddit, un foro donde se plantean diferentes temas, junto a la respuesta. "La niña solo quería averiguar qué sabían sobre los dragones, si habían encontrado algo sobre ellos para poder entrenarlos", asegura la publicación.

El hermano de la pequeña explicaba que esta inquietud por tener poderes le venía de su visionado de la serie de Netflix Stranger Things, donde una de las protagonistas tiene la capacidad de mover cosas con la mente.

No es la primera vez que Ardern responde a la petición de una niña. En marzo, se viralizó su respuesta a una niña de ocho años que aseguraba que era buena idea "prohibir armas peligrosas".

Thank you, @jacindaardern, from the bottom of my heart, and that of my 8-year-old. 💕 pic.twitter.com/h8rSUWOhIX