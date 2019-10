Irene Junquera, de 'GH VIP 7': "Tengo un tumor benigno en la cabeza"

La periodista deportiva Irene Junquera, recién expulsada de 'Gran Hermano Vip7', ha hecho unas impactantes declaraciones para la revista 'Lecturas': tiene un tumor benigno en la cabeza, por lo que se tiene que medicar "para siempre". La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, lo que ha provocado que presentadora -muy popular por su participación en programas como 'Punto pelota', 'El chiringuito de jugones', 'Zapeando' y 'Supervivientes'- ha salido al paso para aclarar en Instagram que "no hay nada de lo que preocuparse". "El diagnóstico no es nuevo y hago vida completamente normal. Vive conmigo y no tiene consecuencias de ningún tipo, ha escrito.

En la revista, Junquera da más detalles sobre su dolencia: "Tengo un microadenoma de menos de un centímetro en la hipófisis. Es un tumor benigno muy pequeño en la cabeza que no tiene más problema salvo que me tengo que medicar para siempre. Eso ni crece ni nada, pero sí me tienen que hacer una resonancia magnética cada año más o menos".

Este tipo de tumores, que no entrañan ningún peligro, son bastante comunes entre la población: lo sufren una de cada mil personas.

Además de este aspecto, Junquera, de 33 años, también repasa en la entrevista los traumas de la infancia que han marcado su carácter. De pequeña presenció varias discusiones de sus padres que, aunque no fueron graves, la han hecho muy sensible a presenciar conflictos. Por eso lo ha pasado tan mal en la casa de Guadalix al lado de Hugo Castejón: "Generaba un clima de tensión constante, no paraba nunca", explica. No ha sido el único concursante que la ha hecho sufrir, también afirma que Dinio le hizo "mucho daño".

ANSIEDAD Y CLAUSROFOBIA

En la casa de 'GH VIP7' también ha tenido que lidiar con sus problema de ansiedad y claustrofobia, que le llevó a refugiarse en la comida como "vía de escape". No entró en la casa por dinero, admite, sino "para vivir algo intenso". Ahora, ya fuera del 'reality' recuperará su receta para lidiar con el nerviosismo: "Tengo una ansiedad de caballo y hago mucho deporte para canalizarla. En la casa, sin embargo, tuvo que tomar un ansiolítico "muy flojo" durante tres o cuatro días, recuerda. "Vino a verme a la psiquiatra y me dijo que si sentía que me ahogaba lo tomara".

Lo ha pasado mal, pero no se arrepiente de su última experiencia televisiva.

La periodista madrileña, que ha sido pareja del actor y cantante Pablo Puyol del grupo UPA Dance y el medallista olímpico de piragüismo Cristian Toro- la podremos ver próximamente en Netflix, en el programa de desastres culinarios 'Niquelao!' (la versión española de 'Nailed it!'), que se estrena el próximo viernes con La Terremoto de Alcorcón al frente.