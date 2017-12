Isabel II vuelve a reinar en Netflix

"Isabel II es una monarca espectacular. Lleva 70 años... o 70 y tantos, y nunca cometió un error. Es asombrosa [...]. Cualquier país mataría por tener una jefa de Estado así". Con estos halagos define Peter Morgan, creador de 'The crown', a la protagonista de la exitosa serie de Netflix, que estrena su segunda temporada este viernes, 8 de diciembre, después de haberse convertido en una de las ficciones de referencia el pasado año tras alzarse con los Globos de Oro a mejor drama y mejor actriz (Claire Foy, que interpreta a la longeva reina británica) y el Emmy al mejor actor para John Lithgow (en el papel de Winston Churchill).

Pero precisamente el gran acierto de esta cuidada y pausada producción, calificada por la revista 'Time' como la más cara de la televisión con un presupuesto de 130 millones de dólares, sea precisamente que nos ha mostrado a una monarca que también tiene inseguridades y conflictos, tanto en la vida pública como en la privada.

Si la anterior tanda de episodios acabó con una reina intentando buscar un mayor protagonismo para su marido, el duque de Edimburgo (encarnado aquí por el 'exdoctor Who' Matt Smith), y tratando de conservar una buena relación con su hermana, Margarita (Vanessa Kirby), a pesar de ser la responsable de su frustrado matrimonio, esta comienza también con grandes escollos para Isabel II.

Sospechas de infidelidad

Mientras tiene que lidiar con el conflicto de Suez a raíz de la nacionalización del canal egipcio por parte del presidente Nasser en 1956, se enfrenta a una crisis matrimonial por las sospechas sobre la infidelidad de su marido, un tema que 'The crown' trata de manera sumamente sutil, insinuando pero sin mostrar nada claramente.

"La serie no dice una cosa u otra", apuntó Matt Smith en la presentación en Londres de los 10 nuevos episodios que conforman esta segunda temporada, que recurre en algunos momentos a los saltos temporales para estructurar la historia de forma inversa: mostrando al principio las consecuencias de los hechos y, después, los antecedentes que han llevado a la familia real británica hasta ahí.

El relevo de Claire Foy

Inspirada en la galardonada obra 'The audience', esta nueva etapa de 'The crown' tiene el aliciente de contar en uno de los capítulos con la aparición del matrimonio Kennedy, con el Michael C. Hall de 'Dexter' interpretando aquí al mítico presidente estadounidense. Aunque gran parte del protagonismo de ese episodio recaiga en la relación de su esposa, Jacqueline, con la monarca británica.



Claire Foy y Matt Smith, en la segunda temporada de 'The crown' / NETFLIX

Esta segunda temporada también supondrá la despedida de la protagonista, Claire Foy, que será sustituida en la tercera y cuarta etapas por otra actriz británica, Olivia Colman ('Broadchurch', 'El infiltrado'), que encarnará a una reina más madura. Queda por saber quién tomará luego el relevo, ya que el plan inicial de Netflix era producir seis temporadas de la serie. ¿Tal vez Helen Mirren, con la que Peter Morgan y el productor ejecutivo de 'The crown', Andy Harries, ya coincidieron en la película 'La reina', también centrada en Isabel II?