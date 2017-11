Javier Gutiérrez y Malena Alterio, una pareja de 'Vergüenza'

Javier Gutiérrez y Malena Alterio son la nueva pareja televisiva de Movistar+. Ambos protagonizan la nueva producción propia de la plataforma de pago, 'Vergüenza' (se estrena el viernes 24 de noviembre), una comedia en la que interpretan a un tipo especialista en meter la pata y a su sufrida novia. El dúo es la imagen de portada de este sábado 25 de noviembre de 'Teletodo', el suplemento de televisión de EL PERIÓDICO.

"Soy muy tímido: trato de hacer el ridículo lo menos posible", confiesa el actor que interpretó al popular Satur de 'Águila Roja', y que también tiene en antena en TVE-1 la serie 'Estoy vivo'.

"Siempre he sido bastante insegura; llevo la inseguridad conmigo y eso es algo que siempre me atormenta", agrega Alterio, conocida por su papel de Belén en 'Aquí no hay quien viva'.

