Los jóvenes del viral de la virgen de los Dolores muestran su enfado por las críticas: 'Hemos recibido insultos homófobos'

Antonio y Ángel han tenido más protagonismo esta Semana Santa que la propia Virgen de los Dolores a la que adoraban. Estos 'capillitas' sevillanos mostraron su total devoción en la procesión de su barrio en un vídeo que se ha hecho viral, siendo visto y compartido por millones de personas y no solo en España.

Pero lo que en principio era una muestra de fe y pasión, una cuestión personal, ha sido objeto de debate en las redes sociales, donde no todo han sido comentarios positivos para estos dos jóvenes. En una entrevista en el programa 'Viva la vida' de Telecinco, mostraban su indignación por las críticas recibidas en las horas posteriores a hacerse viral la escena. "Incluso hemos recibido comentarios homófobos".

Emma García daba paso a una llamada telefónica de ambos para hablar de esta pasión, pero el enfado visible hizo saltar las alertas a la presentadora, que se preguntaba qué había pasado para que estuvieran utilizando ese tono. "No esperábamos esta reacción a grandes escalas. Llevamos la devoción desde dentro. No es una cosa de este año, es algo que hacemos desde que la virgen llegó al barrio", explica Antonio, quien lamenta que este año se pusieran tres cámaras delante. "Es lo que me han inculcado desde pequeño, a decirle cosas bonitas a la virgen cuando llega al barrio. No debería tener esta repercusión mundial".

Antonio mostraba su enfado con la situación tras haber leído numerosas críticas, especialmente en redes sociales: "Siento que se mofan y se ríen de un sentimiento, y nadie sabe lo que cada persona lleva dentro. Nos han insultado. Por la calle me paran, me gritan "Dolores guapa", me piden fotografías... Me parece lamentable. No quiero protagonismo, la protagonista es la virgen de los Dolores", recalca.

Ángel piensa lo mismo, aunque intenta buscarle una explicación. "Creo que el boom se ha producido por los comentarios del propio vídeo. Si el vídeo hubiera tenido un pie o añadido dedicado a la devoción no habría tenido esta repercusión. Ha habido comentarios desde el punto de vista homófobo, comentarios que en el siglo XXI no tenemos que escuchar".

La presentadora, atónita ante lo que estaba escuchando, fue contundente: "Esos imbéciles tienen la culpa de esto porque no saben ver el vídeo. Es una situación bonita, vosotros no sois culpables, pero siempre tiene que haber alguien que trate de amargar".

Pese a la negatividad, agradecieron el apoyo de gente cercana como familiares y amigos y que está apoyándoles. "Queremos que la conocida sea la virgen, no nosotros", concluyen.