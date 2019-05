Juego de Tronos: ¡Hagan sus apuestas sobre quien gobernará Poniente!

El Trono de Hierro está en juego y varios lo desean, algunos les obsesiona poder ocuparlo y son capaces de intrigas y traiciones con tal de gobernar Poniente; pero la magistral historia de George R.R. Martin mantiene la atención de sus espectadores hasta el último momento y uno de los motivos es precisamente el no saber quién será finalmente el monarca de los Siete Reinos.

Esto ha provocado incluso que las casas de apuestas tengan sus predicciones de acuerdo a lo que desean o esperan los seguidores de esta serie, que se ha convertido en todo un referente contemporáneo de la televisión y que seguramente pasará a la historia como una de las más exitosas de todos los tiempos.

COMIENZAN LAS APUESTAS



La pregunta que se hace cualquier seguidor de Juegos de Tronos es ¿quién acabará sentándose en el Trono de Hierro y gobernando Poniente? Pues ya hay apuestas al respecto y las posibilidades son muchas, algunas casi sorprendentes, lo que aumenta el interés por atinarle al ganador en esta serie de ficción, pero también porque esto puede representar mucho dinero para los apostadores.

Por un lado, la página web Oddchecker, que recopila todas las apuestas de las tres casas más reconocidas a nivel mundial, asegura que el que lleva la ventaja es Bran Stark, quien se ha convertido en el favorito entre los espectadores y acumula un 25% de probabilidades entre los 15 personajes principales.

Le siguen Sansa Stark con 22%; Gendry, el hijo bastardo del fallecido Robert Baratheon con 13%; Jon Nieve con 12% y finalmente y Arya Stark con 7% por ciento. Mientras que se quedan fuera de las apuestas personajes como lord Varys, Jaime Lannister, Samwell Tarly y, sorprenden emente, Cersei Lannister, la actual inquilina del Trono de Hierro.

LA OPINIÓN DE LOS ESPECTADORES

Por su parte, El País ha hecho un sondeo con los espectadores sobre quien consideran que será el personaje más digno de quedarse con el Trono de Hierro y los resultados son completamente diferentes a lo que dicen las casas de apuestas.

Esto debido a que Jon es el favorito con un 30% y Bran solo tiene un 2% de probabilidades. En segundo sitio se encuentra Daenerys Targaryen, la madre de dragones, con un 21%; después ubican a Tyrion Lannister con 12% y Arya con 11%. De esta manera, las posibilidades se amplían considerablemente y el panorama cambia radicalmente a lo que dicen las casas de apuestas.

LA TEORÍA DE STEPHEN KING



Finalmente, el escritor Stephen King también ha entrado al debate sobre quien es el merecedor de ocupar el tan deseado trono y poder gobernar Poniente, pero de manera inesperada deslizó una posibilidad que muy pocos se podrían imaginar.

En su cuenta de Twitter, el famoso autor aseguró: “Supongamos, solo supongamos, que tanto Jon como Dani mueren (al igual que Cersei, por supuesto). Supongamos, solo supongamos, que cierto hombre de pequeña estatura, pero de corazón enorme, ¿termina sentado en el Trono de Hierro?”

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?