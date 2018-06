Kit Harington y Rose Leslie se casan en un castillo

Kit Harington y Rose Leslie, Jon Nieve e Ygritte de 'Juego de Tronos', se casan (el 23 de junio) por todo lo alto en un castillo de Aberdeen, en Escocia, en una boda que perfectamente podría suceder dentro de la serie. De hecho, buena parte de los 200 invitados serán actores que participan en 'Juego de Tronos'. En una entrevista reciente para una televisión británica, Harington contó la llamada que hizo al director de la serie para pedirle que interrumpiera el rodaje de la octava temporada por unos días para poder casarse y para que otros compañeros de la serie pudieran atender la boda. «Le dije: ‘me voy a casar y, en parte, es culpa tuya’», describió la conversación con el director. El intérprete explicó que todos los compañeros de la serie han sido invitados a la boda, así que el director no tuvo más remedio que posponer el rodaje, que acabará en agosto.

Kit Harington, que está en la serie desde el principio, y Rose Leslie, que participó en las temporadas dos, tres y cuatro, se conocieron durante el rodaje de la producción y enseguida se enamoraron. Mantuvieron la relación oculta al público durante prácticamente cuatro años antes de que en el 2017 empezaran a mostrarse sin ningún tipo de disfraz.

Los personajes de Jon y la salvaje Ygritte mantenían una intensa relación en la pantalla hasta que los seguidores de la serie de culto se dieron cuenta de que la química trascendía el televisor.

AMOR EN ISLANDIA

Harington contó en una entrevista reciente que se enamoró de Leslie durante el rodaje de la segunda temporada en Islandia. Confesó que aquel era su mejor recuerdo de los rodajes, «porque el país era precioso, las luces del norte eran mágicas y porque allí fue donde me enamoré». Un amigo de Harington reveló en la prensa británica que el actor tenía claro que se quería casar con la actriz desde hacía mucho tiempo, pero que no quería proponérselo hasta que no decidieran ir a vivir juntos. Finalmente no pudo resistirse y se lo propuso en septiembre del año pasado. Hicieron pública la decisión con un anuncio en las páginas del diario 'The Times'. En enero de este año dieron el paso de irse a vivir juntos. Se compraron un casa de dos millones de euros rodeada de un foso y un gigantesco salón de banquetes en un terreno de tres hectáreas en el condado de East Anglia, al este de Inglaterra.

La boda se celebra en plena resaca del enlace real entre Meghan Markle y el príncipe Enrique en Windsor. Se casan en otro castillo, éste ubicado en Escocia, propiedad de la familia de Rose. Se trata del castillo de Lickleyhead, en los 'lowlands' escoceses, en Aberdeen. Fue construido en el siglo XVI y pertenece al clan ancestral de los Leslie. El padre de la intérpete es el jefe del clan Leslie mientras que su madre, que pertenece al clan Fraser, es descendiente del rey Carlos II de Escocia e Inglaterra. Su familia reside en otro castillo, el de Warhill, también en Escocia. Por su parte, Kit Harington, inglés, de 31 años, también desciende de familia aristocrática. Es familia por parte de padre del primer vizconde de Melville y, por parte de madre, del rey Carlos II. Se cree que los antepasados de Kit Harington y Rose Leslie podrían estar emparentados.

200 INVITADOS

Los Leslie alquilan el castillo de Lickleyhead a través de Airbnb por 600 euros la noche. En este castillo es donde se crió Rose Leslie, también de 31 años. Tiene un salón inmenso con el techo alto y una chimenea medieval original. Cuenta con siete dormitorios, todos ellos con baño. Podría ser un escenario de 'Juego de Tronos'. Es habitual también que se alquile para bodas de clase alta. La pareja decidió organizar la boda con celeridad para no dar pie a que se produzcan filtraciones a la prensa. Los detalles del enlace se han mantenido en secreto más allá de las invitaciones a los 200 convidados que fueron enviadas con un sello con la cara de Jon Nieve. Pese a este guiño a la serie, Harington confirmó, en una entrevista, que no habría ninguna referencia a 'Juego de Tronos' ni durante la ceremonia ni en la recepción posterior porque su prometida no quería.

La ceremonia será oficiada por el padre benedictino Chad Boulton, el capellán principal de la abadía de Ampleforth, en el norte de Inglaterra. La exitosa banda de folk rock inglesa Mumford and Sons actuará. Harington conoció a los músicos en el programa de Graham Norton, de la televisión británica. Desde entonces han mantenido el contacto. Los dos contrayentes son fans de los autores de 'Little Lion Man' y 'I will Wait', canciones que a buen seguro sonarán durante la velada.