Marc Clotet y Natalia Sánchez ya son papás

Natalia Sánchez y Marc Clotet ya son papás. Así lo han anunciado los actores en sus redes sociales, donde han publicado una fotografía de su hija, Lia, que nació el pasado 8 de enero, un mes antes de lo esperado.

En su perfil de Instagram, la intérprete que dio vida a Teté en 'Los Serrano' explica cómo están siendo los primeros días como madre primeriza, después de un parto natural que "ha ido de maravilla".

"Desde hace 36 horas he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida. Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aunque nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas), todo ha ido de maravilla", comenta Sánchez.

EN SANT JOAN DE DEU

La actriz ha aprovechado para dar las gracias al equipo de médicos del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que le atendió en el parto: "Ha sido un parto natural INCREÍBLE y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. GRACIAS al equipo de @sjdhospitalbarcelona : a Eli, Claudia, Estefanía, Antía, Marta, Lucía, Charo, Andrea, Estel, Loli, Carmen, Marina, Natalia, Laia y un sin fin de profesionales que han ayudado desde la sombra con el mismo cariño y la misma intensidad. Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida, y me da, que no ha hecho más que empezar..."

En el mensaje también ha tenido un romántico detalle para su pareja: "Para ti, @marc_clotet, no tengo palabras... Simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco que amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas."

El actor de 'Física o Química' y 'La voz dormida' (hermano de la actriz Aina Clotet, también embarazada) ha tenido también palabras cariñosas hacia su pareja y el equipo médico que les ha atendido en el parto.