María Jiménez, ingresada en la UCI

El estado de salud de la cantante María Jiménez, de 69 años, se ha agravado en las últimas horas y ha vuelto a ser ingresada en la UCI. La cantante fue ingresada de urgencia la semana pasada en el hospital San Rafael de Cádiz y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de un problema en el aparato digestivo.

Pese a que todo parecía indicar que su estado de salud evolucionaba favorablemente y fue trasladada a planta, el cuadro que presenta Jiménez la ha devuelto a la UCI.

Se da la circunstancia de que la artista, que reside en Chiclana de la Frontera, es la invitada de este viernes (22.00 horas) en el programa de Bertín Osborne 'Tu casa o la mía'. El espacio, previamente grabado, vuelve a hablar se su tormentosa relación con el actor Pepe Sancho, fallecido en marzo del 2013 y con quien estuvo casada dos veces.

Primero se casaron en Sevilla, en junio de 1980. Se separaron en 1984 y se volvieron a casar en Costa Rica en 1987, dos años después de la trágica muerte de la hija mayor de María Jiménez, Rocío, en un accidente de tráfico hace ya 34 años, cuando la joven tenía 16 años. Fruto del matrimonio nació Alejandro, el único hijo de la pareja, que ha acompañado a su madre estos días en el hospital, al igual que la hermana de esta.

"UN TIEMPO PACHUCHILLA"

María Jiménez reaparecía el pasado enero en el plató de 'Sábado Deluxe' para promocionar lo que se anunciaba como su vuelta a los escenarios y un disco que serviría para despedirse de la música. Ahí explicó que padece problemas de salud desde hace años.

En junio del 2017 ya se pudo ver el gran deterioro que tras sufrir un cáncer de mama, hace siete años y después otro de garganta. Según explicó entonces la que fue exmujer de Pepe Sancho en el programa Viva la vida, de Telecinco, que presentaba Toñi Moreno, había sufrido una grave enfermedad.

Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luegome rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla, aseguró en el programa 'Viva la vida' de Telecinco sin perder su sentido del humor.