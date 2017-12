Mariah Carey, de mal en peor

Mariah Carey no está precisamente en su mejor momento. La canción All I want for Christmas is you, convertida en un himno navideño desde su lanzamiento en 1994, era el título de una gira que la cantante había organizado para interpretar sus temas emblemáticos, pero esta semana la ha cancelado debido a una gripe que le impide cantar... o eso dice, porque el mal momento por el que está pasando podría ser la causa.

Calling all NYC #Lambs! I'm giving away 2 tickets to each of my Christmas Shows at the @BeaconTheatre! Just use the hashtag #MariahBeacon and let me know why I should pick you! 🎄🎅🏼🎉

Por un lado, su representante de toda la vida, Stella Bulochnikov, rompió su relación profesional con ella. Poco después, el comediante y guionista Will Ferrell la despidió de la película en la que estaban trabajando juntos por considerarla demasiado "diva" y a la semana, le rechazaron la tarjeta de crédito cuando estaba comprando en Beverly Hills.

Plantada en el altar

Poco después, su novio James Packer le plantó en el altar. Al parecer, el millonario australiano estaba cansado de sus caprichos y de ver como la estrella ventilaba sus interioridades ante los medios. Tras romper el compromiso con Carey, el empresario australiano habló acerca de su fallido noviazgo con la cantante. "Fue un punto bajo en mi vida personal", contó al Weekend Australian. "Ella era amable, emocionante y divertida. Mariah es una mujer de esencia. Pero fue un gran error para ella y para mí". Carey y Packer se comprometieron en enero del 2016 en Nueva York. El empresario le obsequió una increíble sortija de diamantes de 35 quilates, diseñada por el célebre joyero Wilfredo Rosado. Nueve meses después del compromiso, la pareja rompió su relación.

#karllagerfeld #vmagazine #nyc

Tras el abandono del magnate, Carey se refugió en la comida hipercalórica. Tras ganar más de 20 kilos, la neoyorquina decidió someterse a una cirugía de banda gástrica para bajar de peso después de sentirse avergonzada de su cuerpo ya que, según Page Six, la artista había recibido muchas críticas en las redes sociales por su sobrepeso. Ella además aseguró que el exceso de kilos le suponía un mayor esfuerzo para bailar y moverse en el escenario.

Y por si todo esto fuera poco, Carey ha sido la primera famosa demandada por un hombre por acoso sexual. Michael Anello, exguardaespaldas de la compositora, ha confesado haberse sentido acosado y humillado constantemente por la estrella de la canción.

Según declaró Anello, Carey le pidió que fuera a su habitación para que le ayudara con su equipaje durante un viaje a Cabo San Lucas (México). Cuando llegó, la cantante apareció con un camisón transparente y le invitó insistentemente a quedarse con ella en el dormitorio. Sin embargo, tal y como él afirma, logró marcharse sin mantener ningún tipo de contacto físico.