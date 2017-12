Mariló Montero la lía con el machismo

Famosa es Mariló Montero por sus meteduras de mata en el programa que presentaba en TVE-1, 'La mañana de la 1', que la hacían ser 'trending topic'. Pero parece que solo su estancia en Nueva York siguió de tregua, porque Montero ha atacado de nuevo.

En una entrevista que publicaba Chance, preguntada por los abusos sexuales, como el cometido por La Manada, la presentadora soltó: "Afortunadamente estamos ahora conociendo esas desgracias y nos hacen luchar contra ellas, por eso tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista que es el que los hombres nos defiendan a nosotras y un sistema educativo desde el inicio compartido y que haya igualdad desde la raíz".

Igual no era eso lo que quería decir, pero lo ha dicho. Y en Twitter le esperaraban con los brazos abiertos para lanzarle un alud de críticas.

No quiero que nadie me defienda, quiero que no me ataquen. No hay nada bueno en el machismo. pic.twitter.com/N1zjnf5rnF