Marta Ortega se casa con Carlos Torretta vestida de Valentino

La boda social del año, como la ha bautizado la revista '¡Hola!' ha tenido lugar este viernes al mediodía en A Coruña y con ella han dado inicio los dos días de celebración del enlace entre Marta Ortega, la hija menor del fundador de Inditex, el empresario gallego Amancio Ortega, una de las mayores fortunas del mundo, y el agente de modelos Carlos Torretta, hijo del diseñador argentino Roberto Torretta.

El secreto mejor guardado y más esperado era conocer el vestido elegido por Marta Ortega para esta su segunda boda -en el 2012 se casó con el jinete Sergio Álvarez, padre de su hijo Amancio, de 5 años, de quien acabaría divorciándose-. Y en este caso ha sido una creación de alta costura de Valentino. Las fotos de los novios las firma nada menos que Peter Lindbergh, un veterano que ha trabajado para las mejores revistas de moda, autor de célebres campañas con modelos como Irina Sayk, Naomi Campbell o Kate Moss.

La novia vestía un 'look' diseñado exclusivamente para ella por Pierpaolo Piccioli para la firma Valentino Haute Couture. El mismo director creativo de Valentino se ha referido a su trabajo con estas palabras: "Acompañar a una mujer en uno de los momentos más importantes de su vida siempre es un regalo para mí. A través de este diseño he querido transmitir un imaginario con un inusual sentido de romanticismo, lleno de ligereza, frescura e intención para ilustrar su fuerte persolnalidad. Un sofisticado rosa claro casi blanco fue el color elegido para el vestido. Quería que fuera ligero como un aura que irradia las emociones de la novia, no solo un vestido, sino algo más vinculado a la magia del momento, al igual que el velo y las pequeñas flores sobre el peinado de la novia. La camisa de gasa plisada y la falda hablan un lenguaje más contemporáneo y, al mismo tiempo, romántico".

#BodaMC | Así es el vestido de Valentino con el que se ha casado Marta Ortega https://t.co/Kax5gehs4d pic.twitter.com/Z03KOvfpr4 — Voces de A Coruña (@vocescoruna) 16 de noviembre de 2018

COMO UNA ESTRELLA DE CINE

Marta Ortega, de 34 años, lucía como únicas joyas su anillo de pedida y unos sencillos brillantes rosas como pendientes. En su muñeca, un hilo azul cumplía con la tradición de llevar algún detalle en este color. El ramo, obra del florista francés Thierry Boutemy, estaba inspirado en los colores de la naturaleza gallega.

De maquillar y peinar a la novia se ha encargado otro de los grandes, Pablo Iglesias, responsable de la estética de muchas estrellas, entre ellas, Penélope Cruz. El novio optó por un traje clásico en color azul medianoche, confeccionado a medida por una sastrería de Savile Row.

Poco a poco se van conociendo detalles de un enlace que ha oficiado el notario Francisco Manuel Ordóñez, amigo personal de la familia Ortega. El "sí, quiero" se ha dado al mediodía. De hecho, desde media mañana ya se encontraban dentro del recinto de la vivienda de los Ortega, un edificio acristalado de cinco plantas en el Paseo de la Dársena de A Coruña, buena parte de los invitados, unas 50 personas, que ha asistido a enlace más íntimo.

Tras la ceremonia, se ha servido un almuerzo elaborado por el chef Pepe Solla, del restaurante Casa Nolla, con una estrella Michelín. En las inmediaciones de la vivienda se han congregado numerosos curiosos. Los recién casados ya pasaron la noche anterior en la casa familiar, ultimando los detalles.

CELEBRACIÓN EN EL CLUB NÁUTICO DE A CORUÑA

La celebración, para unos 400 invitados, será este viernes por la noche en el Club Náutico de A Coruña, que se ha cerrado para la ocasión. Entre los invitados al cóctel se espera la asistencia de Eugenia Silva, Jon Kortajarena, Amaia Salamanca y su marido Rosauro Varo, Rafael Medina y su esposa Laura Vecino. Del mundo de la hípica, Athina Onassis y Jessica Springsteen, hija de Bruce Sprinsteen. También de Mafalda Muñoz, hermana de Samantha Vallejo-Nájera, y su marido, Gonzalo Machado, que fueron quienes presentaron a la pareja, hace casi tres años, en la fiesta organizada por la revista 'Elle' para celebrar el cumpleaños de Eugenia Silva en el Museo del Traje de Madrid.

La gran fiesta de la boda de Marta y Carlos será este sábado en el club de hípica Casas Novas que tiene la familia Ortega en Arteixo, el corazón fabril de Inditex. Allí tendrá lugar la celebración más formal, en la pista central del complejo hípico, que ha sido adaptado para la ceremonia. El personal contratado para todos los eventos organizados alrededor de la boda ha tenido que firmar un contrato de dos años de confidencialidad, dada la presencia de numerosos famosos entre los invitados.

#BodaMC | El detallazo chic para los invitados de Marta Ortega y Carlos Torretta 👉 Un exclusivo estuche de cuero para y con pintalabios, recargable, de https://t.co/ASAavoqdeo. Lleva las iniciales #MC y "Love, Marta" pic.twitter.com/6UOkQrPUfn — Voces de A Coruña (@vocescoruna) 16 de noviembre de 2018

UN PINTALABIOS SOLIDARIO

La hija de Amancio Ortega y el hijo de Roberto Torretta han obsequiado a los asistentes a la boda con un estuche de cuero que guarda un pintalabios recargable de color rojo, firmado por la Bouche Rouge.El cofre está valorado en 160 euros. En el envoltorio pueden verse una M de Marta y una C de Carlos junto a la leyenda «Love Marta». Con el pintalabios Marta Ortega y Carlos Torretta se suman a la moda de hacer regalos solidarios en las bodas, ya que según la propia marca, por cada uno que se venda se suministrarán 100 litros de agua potable a la asociación Eau Vive Internationale, como parte del programa Kara Eau para niños en Togo.

#BodaMC | "Bienvenidos a La Coruña, ciudad en la que nadie es forastero. Estamos encantados de que hayáis venido y podáis celebrarlo con nosotros. Besos, Marta y Carlos". Este es el texto de la carta que se encuentran los invitados a la boda de Marta Ortega al llegar. #loveCoruña pic.twitter.com/jZh8mXfnwH — Voces de A Coruña (@vocescoruna) 16 de noviembre de 2018

En el mensaje de los novios a sus invitados también se les invita a conocer A Coruña.