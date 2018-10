Meghan Markle y el príncipe Enrique esperan su primer hijo

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, esperan su primer hijo para la próxima primavera. Lo acaba de anunciar a través de Twitter el palacio de Kensignton, residencia oficial de los duques de Sussex, coincidiendo con el inicio del viaje de la pareja por Australia.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk