Michael Bublé anuncia que deja la música tras la enfermedad de su hijo

El cantante canadiense Michael Bublé ha anunciado que dejará la música tras publicar su próximo disco, según ha anunciado en una entrevista con el diario británico 'Daily Mail'. El artista ha atribuido su decisión a la experiencia que ha supuesto para él el cáncer que ha superado su hijo Noah, que le ha hecho replantearse la vida.

En la entrevista, Bublé explica que la enfermedad de Noah lo ha cambiado todo. Le detectaron el cáncer hace dos años, cuando el pequeño tenía solo tres. Aunque el niño ha superado el cáncer, Bublé argumenta que necesita apartarse de la industria musical. Añade que ya ha tenido bastante fama. El cáncer, asegura, le ha demostrado que estaba demasiado obsesionado con el éxito.

Como anticipo de su próximo disco, Bublé ha lanzado el single 'Love you anymore'. El cantante quiere que el trabajo sea un reconocimiento a sus fans y al papel de la música como pilar fundamental en situaciones difíciles.