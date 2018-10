Mimi regresa a la Academia y aconseja: "Cuando salgáis, poneos a trabajar"

'OT 2018' expulsa esta noche a Alfonso o Sabela y recibe en su escenario a Lola Índigo, el grupo encabezado por Mimi, primera eliminada en la anterior edición. En una jornada tan complicada para los dos nominados, la artista ha hecho una visita a la Academia para dejarles claro que su futuro profesional no estará condicionado por ser expulsado al principio del concurso.

"El día que me expulsaron me sentí completa, estaba feliz por el trabajo bien hecho. Sentía que era el final. No me fui triste, porque sé que la vida te brinda muchas posibilidades", ha asegurado la actual concursante de 'Tu cara me suena'. Por otro lado, ha comentado que disfrutó vivir el fenómeno que fue 'OT 2017' desde otra perspectiva: "Los de fuera también crecemos con lo que ocurre dentro".

"Que no se os caigan los anillos jamás, porque al final, ¿qué es el éxito? ¿Ser conocido o poder ganarte la vida con lo que te gusta?", ha reflexionado Mimi, que les ha animado a buscar oportunidades en cuanto salgan de la Academia. "Cuando salí empecé a moverme porque quería trabajar [...] El que se vaya hoy o la próxima semana, que se ponga a trabajar", les ha aconsejado a los dieciséis concursantes.

"Solo estuve dos semanas pero lo aproveché mucho. Aunque os den mil consejos, aprended a procesarlo dentro de lo que a vosotros os sale hacer, con la verdad se va a todas partes", ha destacado. "Al que le llevan en brazos, cuando dejan de hacerlo, se cae y no sabe andar. Cuando las discográficas dejan de apostar por ti, tiras para adelante", ha añadido.

Sobre su estancia en la Academia, Mimi ha reconocido que la primera semana estuvo preocupada porque tenía que defender una canción difícil. "La siguiente semana estuve nominada con mi mejor amigo dentro de la Academia, con Ricky, y fue muy duro, pero tenía la libertad de hacer lo que me diera la gana", ha señalado Mimi, que ha recibido el Disco de Platino en manos de Noemí Galera.