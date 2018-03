Miquel Fernández, el mejor de los mejores, gana 'Tu cara me suena'

Llevaba a sus espaldas el récord de ser el concursante que más galas había ganado en 'Tu cara me suena', miraba el concurso de Antena 3 siempre desde lo más alto del marcador, pero en la final era el público el que votaba y aunque siempre, sobre todo desde aquel emocionante Salvador Sobral, había caído rendido a sus pies, podía pasar cualquier cosa. Pero con su brillante interpretación de 'El patio', en la piel de Pablo López, una historia de desamor, Miquel Fernández ha comprobado que la suya con el público es de amor del bueno. Un 48% de los votos le han hecho ganador de esta sexta edición.

Y la prueba de que podía pasar cualquier cosa es que el segundo lugar se lo ha llevado Lucía Gil, la benjamina, con 19 añitos, que siempre lo había dado todo, a pesar de tocarle las coreografías más complejas, sin dejar nunca de sonreír. La excelente Bonnie Tyler y su 'Total eclipse of the earth', que ha ofrecido en la final, ha sido en parte la culpable de ese 28% de los votos.



Lucía Gil, como Madonna. / EL PERIÓDICO

MÁS SORPRESAS

Una gran sorpresa, como lo ha sido que Fran Dieli, que pisaba últimamente los talones a Fernández, quedara en tercer lugar, con el 26%, pese a componer sobre el escenario a un fantástico Michael Jackson, cantando 'Earth song'. O, más increíble aún, que Diana Navarro, que les seguía de cerca, no pasara, con su arriesgada imitación de Antonio Molina y su 'Adiós mi España', ni tan siquiera el rasero de los tres primeros finalistas y quedara cuarta.

Los otros dos finalistas (por primera vez en la historia del programa eran seis, al empatar dos) era de esperar que quedaran en quinto o sexto lugar, aunque han afrontado la final con diferente ánimo. Raúl Pérez (quinto) ha buscado demostrar, con la dificultad del 'Soñar contigo' de Zenet, que podía hacerlo muy bien, mientras que Pepa Aniorte, siempre deliciosa, se ha contentado con cumplir el sueño de ser por un día la cantante de Efecto mariposa junto a su adorado Javier Ojeda, interpretando 'No me crees'.

GANADOR... A SU MANERA

El resto de concursantes, que ya no competían, han mostrado que no por ser los últimos no son buenos. Sino que simplemente no son los mejores de los mejores. Como Lucía Jiménez, que ha sido una sensual Madonna con su 'Sooner or later', y La Terremoto de Alcorcón, que se ha convertido en una simpática Barbra Streissand junto con Cristóbal Garrido (finalista de 'Tu cara no me suena todavía'), como Donna Summer, cantando 'No more tears' .



Fran Dieli, como Michael Jackson / EL PERIÓDICO

Aunque para sorpresa, la que ha dado David Amor, el encargado de poner el humor y sufrido receptor de los 4 de puntuación, que ha interpretado un 'My way' de Frank Sinatra que dejado impresionado al personal: "Soy ganador a mi maneeeeera", concluía su actuación en una morcilla en la que explicaba su paso por el programa que ha arrancado la ovación del público y las lágrimas entre sus compañeros.

LOS 'SINGLES'

Pero quien noha ganado a su manera, sino a la mejor de las maneras ha sido Miquel Fernández. "Da igual lo que pase. Lo que sé es que lo que ha pasado ha sido bueno, positivo y para sumar", decía en un vídeo previo. Por ejemplo, que muchos hayan descubierto que además de actor es cantante y que se le haya despertado el gusanillo de sacar un 'single', compuesto con la ayuda de Ruth Lorenzo y Miquel Salas. Además de ser premiado con 30.000 euros para una oenegé, que ha tenido el detalle de compartir con sus compañeros.

Quien también saca single, por cierto es Luz Casal, según ha anunciado en el concurso, al que ha acudido para presenciar cómo Roko, la ganadora de la segunda edición de 'Tu cara me suena' hacía una emocionada imitación de la gallega. La guinda de una final competida y de nivel.