'Murphy Brown', serie estrella de la comunidad LGTBI

'Murphy Brown', la serie protagonizada por Candice Bergen a finales de los años 80 y que acaba de volver renovada a la CBS con nuevos capítulos, es la ficción estrella entre la comunidad LGTBI de EEUU. Así se desprende de un estudio de la empresa de medición de audiencias Nielsen, que acaba de incorporar la medición del consumo televisivo en los hogares formados por parejas del mismo sexo en EEUU, según informa 'Variety'.

Los datos hacen referencia a la primera semana de la temporada, que corresponde a la del 24 de septiembre. Durante esos días, 'Murphy Brown' fue la serie con más seguidores en los hogares LGTBI estadounidenses, con 349.000 personas y un 13,67% de cuota.

'MANIFEST', SEGUNDA

Le siguen 'Manifest', de la NBC, con un 11,72% y 293.000 telespectadores; 'American Horror Story', de FX, con 9,56% y 238.000 personas; 'This is us', de la NBC, con un 9,54% y 236.000; 'The Big Bang theory', de la CBS, con 9,19% y 230.000, y 'The good doctor', de la ABC, con 8,22% y 205.000.

Según 'Variety', Nielsen ha contado con la ayuda de GLAAD, la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, para incorporar este nuevo baremo en la medición de audiencias en los hogares de EEUU.