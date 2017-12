Netflix despide a otro depredador sexual

La plaga no parece tener fin. Netflix ha despedido al actor Danny Masterson, actor protagonista de la serie ‘The Ranch’, tras haber sido acusado de violación por tres mujeres. En un escueto comunicado, la plataforma de televisión por internet asegura que, “como resultado de las discusiones que se están llevando a cabo actualmente”, ha tomado la drástica decisión de prescindir de los servicios del actor. El rodaje de la telecomedia de Netflix se reanudará a comienzos del 2018, ya sin el artista estadounidense.

El despido de Masterson se produce tras una reacción similar: despedir a Kevin Spacey, protagonista de la serie ‘House of cards’, quien ya no aparecerá en su última temporada, por las acusaciones de acoso sexual formuladas por varios hombres, incluidos trabajadores y exempleados de la ficción de Netflix.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo incesante de supuestos casos de abuso y acoso. Las sospechas han salpicado a actores como Spacey y Dustin Hoffman y a cineastas como Brett Ratner y James Toback.

Masterson sí aparecerá en la segunda mitad de la segunda temporada de ‘The Ranch’, que se estrena el 15 de diciembre. Se desconoce si la empresa decidirá sustituirle con otro actor. Paralelamente, la policía de Los Ángeles investiga tres presuntos casos de violación por parte de Masterson desde marzo pasado. Las autoridades sostienen que tres mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por Masterson a comienzos del 2000.

Miembro de la polémica Cienciología

El artista, conocido por su participación en la comedia televisiva 'That '70s Show' y miembro de la Iglesia de la Cienciología, negó estas acusaciones y las relacionó con una polémica serie documental (‘Scientology and the Aftermath’), de la actriz Leah Remini, en contra de su culto. En su comunicado, el actor despedido asegura sentirse “decepcionado” con la decisión de Netflix. "Las autoridades investigaron estas acusaciones hace más de 15 años y determinaron que no tenían fundamento. Nunca he sido acusado de ningún crimen y mucho menos condenado por ello", advierte el intérprete. “En este país eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en el actual clima parece que eres culpable en el momento en que eres acusado”, denuncia.