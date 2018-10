Norma Duval pide que le dejen ver a Carmen Sevilla

Norma Duval asegura que le apena no poder ver a una de sus grandes amigas, Carmen Sevilla, de 88 años y aquejada de Alzheimer desde el año 2009. La presentadora de televisión lleva años sin aparecer públicamente, retirada en una residencia y acompañada por su hijo, Augusto Algueró.

Sin embargo no recibe visitas, algo que duele enormemente a Duval, pues la considera parte de su familia. Comenzó a trabajar con ella a los 17 años y su relación profesional se terminó convirtiendo en una verdadera amistad. «Después la vida, por diferentes motivos nos ha separado un poco pero el cariño siempre ha estado ahí presente», ha asegurado en un acto. La exvedette explicó que hace tres años pidió a su hijo Augusto que dejara visitarla, pero no recibió respuesta. «Desde aquí le hago un llamamiento para que me deje despedirme de Carmen Sevilla. Quiero verla y abrazarla, no quiero decirle adiós delante de un ataúd», asegura la actriz.

Hace unos años que el propio hijo de Carmen Sevilla aseguró que prefería que la gente la recordara tal y como era antes de la enfermedad, pero Duval asegura que ella es su familia y que tiene todo el derecho. «Yo respeto que él no quiera que se la recuerde como está ahora, pero Carmen es mi familia. Como es el día del cuidador he considerado que era el momento de decirlo».