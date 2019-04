Las novias tienen premio

Se coronó con éxito el pastel de la semana de las novias en Barcelona, con 35 desfiles donde se han visto las tendencias de los grandes emporios y de firmas más modestas de la cosa nupcial. Y muchas ventas. Ha sido, a decir de la organización, Fira de Barcelona, una quinta edición de record y con mucha presencia internacional, con 429 marcas, el 74% internacionales de 34 países.

La guinda del salón la pusieron, este fin de semana, la entrega de los ELLE Internacional Bridal Awards en el paraninfo de la Universidad, un acto presentado por el diseñador de vestidos de novia y protagonista del programa televisivo 'Say yes to the dress', Randy Fenoli.

Los premios que concede la revista de moda han recaído en Rosa Clará, ganadorda del premio a la Mejor Trayectoria. La empresaria catalana, que abrió su primera tienda de novia hace 25 años, está viviendo un momento muy dulce. Es una de las marcas líderes del sector nupcial a escala internacional gracias a su amplia red de distribución, con más de 3500 puntos de venta en 80 países y una red de 140 tiendas propias y franquicias. La colección que presentó en esta edición era un homenaje al art deco.

Yolan&Cris se alzaron con el galardón al Mejor Desfile de Moda, que fue el aplaudido espectáculo que ofrecieron el año pasado en Montjuic con la colaboración de La Fura dels Baus. El suyo es un trabajo atrevido, fresco y rompedor, pero sin perder de vista los buenos tejidos y la cofección a mano.

El italiano Peter Langner recibidó el galardón al Mejor Vestido de Novia por su Janet Dress, un vaporoso ejercicido de estilo. Mientras que el premio a la Mejor Colección para Novia lo comparten Antonio Riva, por Petals Collection, y Elie Saab, por su Bridal Springs 2019.

Por su parte, Tom Ford recibió el galardón a la Mejor Colección para el Novio con sus creaciones de primavera/verano 2019 y la diseñadora inglesa Stella McCartney se llevó dos premios: uno a la Mejor Campaña de Promoción, y el segundo al Mejor Nuevo Talento Bridal.

Finalmente, la compañía TIFFANY & CO. fue reconocida como la Mejor Colección de Joyería por sus anillos The Tiffany True. . Como mejor Resort para la Luna de Miel fue elegido el hotel Il Pellicano de Porto Ercole, en la costa de la Toscana italiana. Y por segundo año consecutivo la Mejor Wedding Planner, la mejor organizadora de bodas del mundo, fue la italiana Anna Frascisco.

Los directores de 10 ediciones internacionales de ELLE y la directora de VBBFW, Estermaria Laruccia, han formado el jurado que ha seleccionado los ganadores entre las firmas nominadas por las ediciones de ELLE Australia, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, Corea, Oriente Medio, España, Suecia y Turquía.

La próxima semana dedicada a la moda para novia, novio, fiesta y accesorios volverá del 20 al 26 de abril de 2020.