Nuevas pullas entre María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana

Hacía tiempo que no salían a relucir las viejas rencillas que siempre han enturbiado la relación entre María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana, pero la entrevista que este domingo le practica Risto Mejide a la veterana matriarca del clan Campos parece haber reabierto alguna rendija en la caja de Pandora de la periodista malagueña que ha levantado ampollas en su colega madrileña.

A sus 76 años, tras haber superado un reciente ictus, María Teresa Campos ha sido la primera invitada del renacido 'Chester' de Risto Mejide, de estreno este domingo, 26. Y durante su entrevista, el publicista obtuvo la siguiente y jugosa frase, eso sí, entre risas: "Yo te puedo querer mucho, pero te digo que firmaste el contrato antes de que yo me fuera".





La frase, dicha así, con picardía, remite a la época en que ambas periodistas eran las reinas de la mañana y de la tarde de las dos principales cadenas privadas. Quintana, 15 años menor que la Campos, era la apuesta de las tardes de Antena 3, mientras María Teresa lo era de las mañanas de Tele 5 desde 1996, con su magacín 'Día a día'.

Mientras tanto, por la tardes, Ana Rosa reinaba en Antena 3 con el espacio 'Sabor a ti' desde 1998, que en su séptima y última temporada, en julio del 2004, padecía un progresivo descenso de audiencia. Oficialmente, la cadena decidió no continuar con el espacio. Y oficialmente, Tele 5 decidió contratar a Quintana para sus mañanas sin pensárselo mucho. La respuesta de la competencia fue que Antena 3 contratacó y fichó a la Campos para sus mañanas. La frase de la malagueña parece indicar que las conversaciones entre Mediaset y Quintana se produjeron antes de que Campos abandonara oficialmente Tele 5.

En todo caso , Ana Rosa Quintana no se ha quedado calladita ante la pulla de la Campos y este viernes soltó su réplica con rostro serie desde el plató de su propio programa 'AR': "Si tú quieres a una persona no aireas cosas que no son bonitas. Cuanto más remueves, más huele. Tengo la conciencia tranquila".

La rivalidad entre ambas presentadoras ha sido siempre histórica, si bien el regreso de María Teresa a Mediaset en el 2007 atemperó los ánimos, en especial desde que en el 2009 presentó '¡Qué tiempo tan feliz!', hasta este mismo 2017, cuando la cadena decidió finiquitar el espacio. Aquel regreso a Tele 5 dio lugar a una primera entrevista de Ana Rosa a María Teresa, en las que ambas se tiraron chinitas como un "¿Yo te caigo mal?" de Quintana, repsondido por la Campos con una carcajada y la frase "A veces habré hecho cosas que te molesten…", a lo que Quintana replicó con "algunos tiritos me has pegado". Y ahí siguen.