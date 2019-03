Olga Ladyzhenskaya, la 'enemiga del pueblo' que revolucionó las matemáticas

A lo largo de la historia muchas valiosas mujeres tuvieron que aceptar el camino que sus padres y la sociedad les habían predeterminado. No tuvieron opción para elegir su futuro y ser felices a su manera. Y a un día de conmemorarse el Día Mundial de la Mujer, hay una dama en particular, poderosa y brillante como ella sola, que tomó el camino que felizmente le dictaba su conciencia.

Se llama Olga Ladyzhenskaya, considerada una genio de las matemáticas del siglo XX y cuyo legado, aún vigente, está escrito en ecuaciones y problemas resueltos en una época de dictaduras y persecuciones.

Y como no podía ser de otra forma, Google nos recuerda que que un día como hoy, hace 97 años, nacio esta extraordinaria mujer de ciencia.

Olga recibió una educación poco convencional. Su padre, el profesor de matemáticas, Aleksandr Ladýzhenski, la instruyó en casa en el mundo de los números. Sin embargo, por ser de una familia con antecedentes nobles fueron estigmatizados y castigados. El patriarca fue arrestado y condenado a muerte sin juicio. Eran lo años del régimen de Stalin. Épocas de dictadura y derramamiento de sangre.

Si bien la persecución y la humillación o ser considerados enemigos de pueblo (concepto creado por Stalin) se extendía a todos los familiares, Olga pudo continuar estudiando en la escuela. Tenía 15 años.

No obstante, pese a su brillantez, no fue admitida en la Universidad de Lennigrado (hoy Universidad Estatal de San Petersburgo). No tuvieron igual fortuna sus dos hermanas, expulsadas de la escuela.

Algunos cronistas que han revisado su vida a lo largo de estos años, señalan que la mayoría de la familia de Olga desapareció en 1940 y los que quedaban y ella tienen que dedicarse a labores artesanales para sobrevivir: confección de vestidos, zapatos.

Después de la escuela secundaria, Olga Ladyzhenskaya trabajó en la Escuela de Formación de Maestros (durante la II Guerra Mundial disminuyó la persecución de los oponentes por el régimen ruso), aunque se le prohibió matricularse en la Universidad de Leningrado, llegó a dar clases de Matemáticas en el mismo colegio que su padre en Kologriv.

SU VIDA EDUCATIVA EN MOSCÚ

En 1943 logra, a través de conocidos, matricularse en la Universidad de Moscú. Por irónico que suene, obtiene una beca Stalin y una cartilla de racionamiento para poder subsistir.

Sin pensarlo dos veces, elige extender sus conocimientos en Matemáticas. Primero estudia álgebra y teoría de números y ecuaciones en derivadas parciales después, para especializarse en estas últimas.

Se doctoró en 1949, con una tesis del campo de las ecuaciones en derivadas parciales, pero no pudo completarse y publicarse hasta después de la muerte de Stalin, en 1953.

Su primer libro lo publicó, también, en 1953, sobre ecuaciones hiperbólicas y ya en 1954 es nombrada profesora de la Universidad de Leningrado e investigadora de la Steklov Instituto de Matemáticas-. Así otro libro suyo en la rama de la física matemática La teoría matemática de flujo viscoso incomprensible fue un éxito y hoy día es considerado como un clásico de la materia.

Autor de más de 250 artículos, los métodos de Ladyzhenskaya para resolver ecuaciones diferenciales parciales siguen siendo profundamente influyentes. Sus logros matemáticos fueros reconocidos en muchos países. Fue miembro extranjero de varias academias incluyendo la Leopoldina, la más antigua academia alemana.

Entre sus cargos académicos destacamos la Presidencia de la Sociedad Matemática de San Petersburgo, y como tal, una de las sucesoras de Euler en el puesto. Recientemente, fue galardonada con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bonn, y una excelente descripción de sus contribuciones puede encontrarse en el laudatio leído, para esta ocasión, por M. Struwe.

Premios y reconocimientos otorgados:

1969 Premio del Estado de la Unión Soviética

1985 Elegida como miembro extranjero de la Deustche Akademie Leopoldina

1989 Elegida como miembro de la Accademia Nazionale dei Lincei

1990 Elegida como miembro de la Academia de Ciencias Rusa

2002 Premiada con la Gran Medalla Lomonosov de oro de la Academia rusa

2002 Doctoris Honoris Causa, Universidad de Bonn