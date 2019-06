Un oso es sacrificado por exceso de cercanía a las personas que se hacían selfies y le tiraban comida

El efecto de los selfies y el cuidado excesivo de los animales salvajes en zoos e instalaciones abiertas se ha saldado con el sacrificio de un oso en un recinto de Oregón.

El oso pardo había provocado diferentes llamadas a emergencias, con decenas de personas que a lo largo de diferentes días advertían de la presencia de éste en una zona de un lago muy cercana a las personas, rodeados de escombros y de restos de comida.

La policía de Oregón advirtió públicamente a través de redes sociales del peligro de alimentar a animales salvajes y de hacerse selfies con ellos. Pedía, por tanto, alejarse de la zona en la que se le situaba.

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk