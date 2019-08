Paco León vuelve a liarla con su desnudo

Que el actor y director sevillano Paco León se desnude y publique las fotos en las redes sociales no es ninguna novedad. No puede remediarlo, lo dice él. En la playa, en el lavabo, en su habitación... de imágenes del actor sin ropa hay para empapelar una habitación. Aunque la última ha sido un visto y no visto porque al poco tiempo la ha retirado o la han vetado, el caso es que ha generado un encendido debate entre sus seguidores sobre la higiene íntima masculina y la depilación de los hombres.

León anuncia "el manguerazo de toda la vida" para mostrar una foto con una manguera remojándose durante las vacaciones que está pasando en la isla de Menorca. La instantánea ha centrado la atención en un único aspecto: el vello púbico del actor, sin depilar, algo que le han reprochado muchos seguidores. Hace unos días, el actor recordaba que la segunda parte de la serie La casa de las flores, dirigida por Manolo Caro en la que él participa, llegará a la plataforma el 18 de octubre.