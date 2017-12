Paquita Salas se cuela en los despachos de Netflix

Una vez superados los primeros escollos por culpa del inglés, Paquita Salas, esa representante de artistas foronda y sin pelos en la lengua que tan bien han dibujado Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'los Javis' (ahora profesores de la Academia de 'OT'), se ha colado en el cuartel general de Netflix, en Los Ángeles. La plataforma de pago estrenará en el 2018 la segunda temporada de la 'webserie' que la peculiar ejecutiva (interpretada por Brays Efe) protagoniza.

Y Paquita hace gala, nada más entrar, de la naturalidad que le caracteriza: "En el aeropuerto he tenido que decir 'pleasure', pero vengo de 'business'..."

La curiosidad le corroe, mientras descubre pósteres de las producciones de la plataforma, y desvela uno de sus sueños: que alguna de las actrices a las que representa se alce algún día con un Oscar.

Tampoco se corta ni un pelo cuando explica cómo ha pasado por el detector de metales: "He pitado porque llevo ropa interior que lleva un aro. Me han hecho quitármelo y ahora no llevo ropa interior".