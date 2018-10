El pasajero que insultó a una negra en el vuelo de Ryanair niega ser racista: "Fue un ataque de mal genio"

David Mesher, el pasajero que protagonizó el pasado día 19 un incidente racista en un vuelo de Ryanair entre Barcelona y Londres Stansted, niega ahora ser racista y se justifica afirmando que tuvo un ataque de mal genio.

Mesher, de 70 años, llegó a llamar "fea negra cabrona" a Delsie Gayle, una mujer de 77 años con artritis, pero ahora se disculpa subrayando que fue un acceso de ira. "No soy una persona racista de ninguna manera y solo fue un ataque del momento", ha explicado, antes de pedir una suerte de disculpas.

Según cuenta el 'Daily Mail', el súbdito británico ha recalcado que le pidió varias veces que se levantase para acceder a su asiento, al lado de la ventana, pero que ella no se movía, por lo que le "ordenó que se levantara" y perdió los papeles. "No me importa si está discapacitada o no, si le digo que salga, ella saldrá", llegó a espetarle, antes de amenazarla con que, si no se iba a otro asiento, él la empujaría.

A pesar de que el pasajero llamó a la mujer "fea negra cabrona", "fea vaca estúpida" y le dijo que no le hablase "en una lengua extranjera", permaneció en el avión y Gayle tuvo que cambiar de asiento. Sin embargo, tras la repercusión del vídeo, y la petición de boicot por parte de muchos usuarios, la compañía ha puesto los hechos a disposición de la policía de Essex.

El Ayuntamiento de Barcelona también denunciará ante la Fiscalía el incidente racista ocurrido el pasado día 19 en un vuelo de Ryanair entre Barcelona y Londres Stansted, según han informado hoy a Efe fuentes municipales.