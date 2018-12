Pastora Soler, obligada a suspender un concierto en Miami

La cantante Pastora Soler se vio obligada a cancelar un concierto el pasado sábado en Miami tras la polémica surgida tras unas imágenes de la artista sevillana compartiendo un almuerzo con la sexóloga Mariela Castro, hija de Raúl Castro. Soler, de 40 años, hizo una parada en Cuba, donde había sido invitada por el colectivo LGTBI para participar en una gala solidaria. Durante las horas previas a la gala, Soler disfrutó de una comida informal junto a algunos miembros de la organización, entre los que se encontraba la hija de Fidel Castro.

Tras el revuelo ocasionado en las redes sociales, la organización del concierto de Miami prefirió "aplazar" la actuación de la artista por "las molestias despertadas" a raíz del encuentro. Soler ha explicado y lamentado lo ocurrido mediante un comunicado. "Quiero dejar muy claro que mi presencia en Cuba solo atendió a una acción solidaria y desinteresada económicamente […] En ningún caso he suspendido el concierto de Miami, que estaré encantada, más ahora si cabe, de volver ante ese público que siempre me ha demostrado tanto amor", ha escrito la cantante. "Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido con algo que he hecho cuando toda mi intención era lo contrario", ha lamentado la sevillana.

En su comunicado, Soler también ha querido dejar claro que no conocía a la hija de Raúl Castro. “Previo al evento, que organizaba CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual), acudimos al almuerzo informal en una casa particular, invitados por uno de los organizadores, donde coincidimos con muchas personas que no conocíamos, entre ellas Mariela Castro”.