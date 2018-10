Paula Echevarría protagoniza una nueva polémica por hacer un chiste homófobo: 'Maricón el que lo lea'

Paula Echevarría ha vuelto a situarse en el centro de las críticas tras realizar una serie de comentarios desafortunados en sus redes sociales. La actriz protagonizó hace unos meses otra polémica cuando, al ser comparada con Dulceida, intentó halagarla utilizando la expresión "comparar a Dios con un gitano". Y ahora, ha levantado ampollas por hacer un chiste homófobo.

"No confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas maricón el que lo lea", escribía la protagonista de 'Velvet' en un stories en su cuenta de Instagram. A continuación subía otro mensaje que tampoco ha estado exento de polémica: "Antes de que salga algún ofendido, adoro a los gays, bueno, a los que conozco y me caen bien. Vamos, que no es discriminación, es un simple chiste... Que últimamente hay que andar con pies de plomo".

Como traca final, Echevarría compartía un tercer mensaje que tampoco terminaba de convencer: "Por si acaso pido perdón también al plomo". Después de que desapareciera el primer stories, una usuaria lamentaba que Echevarría lo borrara, pero la propia protagonista ha aclarado que la responsabilidad es de Instagram: "Me lo han quitado, no he sido yo. Censura en un chiste de toda la vida. Pues eso, lo que yo decía".