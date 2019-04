Piden pizza desde Nigeria a Londres y se la llevan en aviones de British Airways

En los tiempos en los que se cuestiona la viabilidad y necesidad de que nos traigan la comida a casa en bicicleta, estos millonarios nigerianos han roto todos los moldes con trayectos de 4.674 kilómetros para recibir pizzas en avión.

"Sabe usted que hay ciudadanos que encargan pizza con el teléfono en Londres que trae British Airways y las recogen a la mañana siguiente en el aeropuerto? Es una situación molesta, tenemos que actuar más rápido para reducir estas cosas", dijo el ministro de Agricultura Audu Ogbeh en una comparecencia.

Ante el revuelo causado, el director de la Fundación Yar'Adua por la justicia social en el país, Amara Nwankpa ironizó en Twitter al respecto: "Estimado British Airways, ¿por qué no nos dijo que existía este servicio de pizza a Nigeria? ¿Hay alguna aplicación para esto?"

Dear @British_Airways, how come you didn't tell us you run a pizza delivery service to Nigeria? Is there an app for this? https://t.co/k7Bvk8CoeX