La poderosa razón por la que Emily Ratajkowski presume de vello en las axilas

Emily Ratajkowski, una de las 'tops' más cotizadas y una de las mujeres más famosas del planeta, ha aprovechado su proyección para reivindicar el feminismo y pedir "dignidad y respeto" para las mujeres "independientemente de cómo elijan presentarse al mundo". La modelo nacida en Londres hace 28 años, pero de nacionalidad estadounidense, ha publicado un "ensayo" en la revista de moda 'Harper's Bazaar' que ha encabezado con una poderosa foto suya en blanco y negro mostrando el vello de sus axilas.

La imagen también la ha compartido con los casi 24 millones de seguidores que tiene en Instagram, convirtiéndose rápidamente en 'trending' este viernes. "Dadle a las mujeres la oportunidad de ser lo que ellas quieran y de ser tan polifacéticas como quieran", ha escrito la modelo, que propugna el derecho de la mujer a decidir cómo se viste, qué publica, si decide afeitarse o no "sin importar las influencias que hayan moldeado la forma en la que se presenta a los demás". En pocas horas la publicación ya suma casi dos millones de 'me gusta'.

No es esta la primera vez que Ratajkowski hace gala de su feminismo. Ha participado en protestas donde ha acabado detenida, les ha plantado cara a los 'trolls' como el polemista británico Piers Morgan. Ahora, con este nuevo artículo-ensayo en 'Harper's Bazaar' mantiene vivo su compromiso y activismo.

"Si decido afeitarme las axilas o dejar que me crezca vello es cosa mía", escribe en la revista. "Para mí, el vello corporal es otro oportunidad para que las mujeres ejerzan su derecho a decidir, una decisión basada en cómo quieren sentirse y las asociaciones que hacen con el hecho de tener o no tener vello corporal. En un día normal, me suele gustar afeitarme, pero en otras ocasiones dejo que me crezca el vello porque es lo que me hace sentir más sexi", defiende.

"ME SIENTO PODEROSA"

Ratajkowski explica en el ensayo cómo fue a clases de estudios de género durante su primer año en la universidad de UCLA, cuando la arrestaron en Whashington DC por protestar por la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema -"un hombre que ha mostrado una gran falta de respeto hacia las mujeres"-, o la influencia que ejerció en ella el libro de Camille Plagia 'Sexual Personae: Art and Decadence From Nefertiti to Emily Dickinson'.

La modelo reivindica todas las formas de feminidad. "Me siento poderosa cuando me siento yo misma, y a veces sentirme a mí misma significa llevar una minifalda. A veces significa usar una sudadera con capucha gigante. A veces me siento particularmente fuerte y libre cuando no uso un sostén debajo de una camiseta sin mangas".

"Solo estoy señalando que las mujeres pueden y deben poder usar o representarse a sí mismas como quieran, ya sea con burka o con un biquini de hilo", defiende al final de su alegato.