Polémicos comentarios de Maluma a una concursante de 'La voz México': "¿Tienes novio?"

Maluma no para de verse envuelto en polémicas. La última de ellas la ha protagonizado en 'La Voz México', donde ejerce como coach junto a Anitta, Natalia Jiménez y Carlos Rivera. En la última entrega, sus tres compañeros giraron sus sillas al escuchar la voz de la argentina Cindy Coleoni, una de las concursantes, pero al intérprete de 'Felices los cuatro' no le convenció la actuación. No obstante, y para sorpresa de todos, comenzó a coquetear con ella.

"No me hables", le dijo ella en tono de broma al ver que no se había dado la vuelta. A partir de aquí, Maluma decidió levantarse de su asiento para dirigirse a ella haciendo mención a su físico: "Me arrepiento de no haberme volteado. ¿Te puedo decir linda?". "¿Tienes novio? ¿Tienes novio o no tienes novio?", insistió.

"Pido a mis compañeros que me inviten a la audición, no me tienes que ver, yo me quedo sentadito a un lado", continuó Maluma, a lo que la joven respondió: "Calladito más bonito". "Tranquila que me gusta el maltrato", finalizó el cantante utilizando un término muy desacertado.

Tras escoger a Natalia como coach, la concursante abandonó el escenario y Maluma fue detrás de ella. "¿Me perdonas por no voltearme? Tengo una voz similar en mi equipo, sabía que te iba a ir mejor con Nati. ¿Me quieres? Yo te quiero, ¿hacemos las paces? Estás hermosa", le dijo el coach para "hacer las paces".