Un político hindú pide la decapitación de una estrella de Bollywood

Bollywood, la mayor industria cinematográfica del mundo, está conmocionada. Un integrante del partido que gobierna India, Suraj Pal Amu, ha ofrecido una recompensa de 100 millones de rupias, unos 1,3 millones de euros, a quien decapite a la protagonista de la película 'Padmavati’, Deepika Padukone, y al director de la película, Sanjay Leela Bhansali. ¿El motivo? La polémica que ha despertado la cinta en los clanes patriarcales de los rajputs por no ser fiel a la historia hindú.

El filme ha generado un gran revuelo en India por la historia (o leyenda) que cuenta: la relación entre una reina hindú y un líder musulmán. El argumento no ha gustado a un amplio colectivo que profesa el hinduismo y la controversia ha obligado a la productora a posponer el lanzamiento de la película, que debía estrenarse el próximo 1 de diciembre. 'Padmavati' ya ha sido prohibida en algunos estados conservadores como Rajastán, Madhya Pradesh, Gujarat y Uttar Pradesh.

"Nunca tendré miedo"

La actriz india ya ha contestado a las amenazas de muerte de Suraj Pal Amu. "En este punto, como mujer, artista y ciudadana de este país me siento furiosa, me siento decepcionada y también me parece gracioso. Nunca tendré miedo. El miedo nunca ha sido una emoción con la que me haya sentido identificada", ha asegurado la joven Deepika Padukone, de 31 años, al diario indio 'Mumbai Mirror', que señala que también se han vertido contra ella amenazas de cortarle la nariz. La actriz no cesa de recibir estos días el apoyo de colegas de profesión, tanto de actores de Bollywood como de Hollywood.

Mientras tanto, el Gobierno de Karnataka, uno de los Estados de India, ha puesto protección especial tanto para la intérprete como en la vivienda de los padres de Padukone, pero ninguna autoridad hasta el momento ha anunciado medidas contra el político en un país en el que un comentario en una red social puede llevar a una persona a la cárcel.

El tráiler, un éxito en Youtube

Ya durante el rodaje de esta cinta de gran presupuesto de Bollywood (ha costado unos 23 millones de dólares) el grupo hinduista Karni Sena atacó el set del rodaje en Jaipur el pasado enero y los escenarios montados en Mumbai en marzo. También se han producido disturbios frente a algunos cines por proyectar el tráiler oficial, que por cierto ha alcanzado 47 millones de reproducciones en YotTube.

'Padmavati' cuenta cómo una reina de casta rajput del siglo XIII (interpretada por Deepika Padukone) se suicidó para proteger su honor y el de su familia tras la muerte de su marido, el rey Rana Ratan Singh, a manos del sultán musulmán Allaudin Khilji.