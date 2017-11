Risto Mejide: "Me encantaría sentar en el Chester a Paolo Vasile"

Risto Mejide está de vuelta con una nueva entrega de 'Chester in love', el programa de Cuatro, que ha pasado a llamarse simplemente 'Chester' y que regresa este domingo, 26 de noviembre (21.30 horas). El colaborador de EL PERIÓDICO explica aquí sus sensaciones ante la nueva temporada, que arranca con la presentadora María Teresa Campos y el reportero Antonio Pampliega. En sucesivos programas estarán Jordi Cruz, Santiago Segura, Pamela Anderson, Alba Carrillo, Joaquín Leguina y Michael Robinson, entre otros.

Bertín Osborne dijo que no todo el mundo tiene interés como para estar muchas horas entrevistándole. ¿Pasa lo mismo en el 'Chester'? Siempre digo que si alguien no es interesante es culpa mía por no haberle sabido sacar el jugo. El Chester está abierto a cualquier aspecto de la vida. De hecho huimos de lo que el entrevistado ya ha hablado. Pero ayuda mucho el tema: no es lo mismo invitar a Alba Carrillo para hablar de 'Supervivientes' que para hablar de hombres o de Cataluña. Yo no soy mitómano. He entrevistado a Sabina, al que admiro, y le he podido decir que un disco suyo no me gustaba.

¿Este es el programa que siempre había querido hacer o lo tiene pendiente? No, no. Es este. ‘Chester’ nace de una conversación con La Fábrica de la Tele en la que nos planteamos qué programa nos gustaría hacer.

Risto Mejide despierta grandes filias y grandes fobias, pero supongo que a usted le pasará lo mismo con algún que otro invitado… Bueno, le puedo citar el ejemplo de Nacho Duato, que nos ha costado mucho que viniese a este 'Chester' porque tenía no el prejuicio, sino el juicio, de haber visto alguna entrevista en la que se sorprendió de la forma mía de tratar a algún invitado. Por eso decidió no venir. Pero cuando ha venido, lo primero que me dijo fue eso. Una de las bondades de este programa es que yo, que tengo prejuicios, siempre que me levanto del Chester he cambiado en algo de opinión, lo que en los tiempos que corren es un regalo inmenso.

El programa vuelve a un mes de las elecciones en Cataluña. Me imagino que se hablará del monotema… Sí, mucho. Yo me he mojado ya en varios artículos que he escrito en El Periódico de Cataluña. Muchas veces sale ese tema en las entrevistas porque los invitados me han dicho que leen mis artículos de El Periódico. Pero no es un programa que vaya a abrirle la mente a nadie en cuanto a soluciones. Lo que sí demuestra es que todo el mundo está preocupado por el mismo problema, que es algo que no podemos obviar.

¿A qué político catalán le gustaría sentar en el Chester? Ahora mismo evitaría sentarme con ellos. Creo que la voz la merece gente interesante que no está en primera línea de la política. Hacemos mejor servicio mostrando cómo está afectando todo esto a la gente que hablando con los políticos.

¿Qué artículo le gustaría poder escribir algún día en EL PERIODICO que ahora no pueda? Pues un artículo en el que contase que por fin se ha recuperado la convivencia en Cataluña.

¿Cómo está viviendo desde el plano emocional ese conflicto político? Con una profunda tristeza, como mucha gente. Y con mucha estupefacción y muchas ganas de que lleguen las buenas noticias. Me refiero a que alguien dé pasos para que convivamos mejor y no peor, que es lo que ha ocurrido hasta ahora.

¿Cuál es el programa que nunca estaría dispuesto a hacer? No tengo ningún prejuicio con eso. Le recuerdo que empecé en un programa como ‘OT’ que yo odiaba. No lo soportaba, y sin embargo gracias a ‘OT’ me pasaron cosas maravillosas. Así que no hay que tener prejuicios con los formatos.

¿Hay mucha, bastante, poca o ninguna diferencia entre Risto Mejide y su personaje televisivo? No lo sé. Supongo que le debería preguntar a la gente que vive en mi casa. No hay nada de impostura. Si algo es impostado no dura 11 años en televisión porque la gente lo descubriría.

¿Sentaría a su mujer, Laura Escanes, en el Chester como conocida ‘influencer’? Creo que todo el mundo merece un 'Chester', incluida Laura.

¿Con quién tiene una conversación pendiente tipo Chester? Con todos mis enemigos. He tenido muchas trifulcas, pero todas han sido públicas. Un 'Chester' que me encantaría sería el de Paolo Vasile (consejero delegado de Mediaset), con el que he tenido una trifulca pública y una reconciliación privada. Pero olvídese: se lo propuse y me dijo que iba en contra de su religión.

¿Qué pregunta le gustaría hacer a Vasile? Le haría muchas sobre cosas que ya sé de él. Yo lo conozco muy bien y tengo la suerte de tenerlo como amigo. Intentaría que sacara a la luz muchas cosas que me ha dicho en privado.

¿Con qué porcentaje de sus numerosos enemigos se ha reconciliado? ¡Puf! No lo sé. Con uno que tuve una discusión importante y ya no hemos vuelto a hablar es con Àngel Llàcer. Y me alegro porque es un tipo con muchísimo talento: tengo un enemigo a la altura de las circunstancias.

¿Qué le parece el nuevo ‘Operación Triunfo’? No lo he visto porque es como ver a tu 'ex' tirándose a otro. ¿Para qué lo vas a ver? Prefiero vivir mi vida.

¿Cree que al nuevo ‘OT’ le hace falta un personaje como Risto Mejide? No lo sé porque no lo veo. Y en el caso de que fuera así lo tendrían crudo porque estoy pluriempleado en Mediaset.

¿Qué nota le pondría a Pepa Bueno como sucesora suya en ‘Viajando con Chester’? Tampoco lo vi por la misma razón de antes. No tengo ese punto masoca.

¿Qué habría que cambiar en ‘All you need is love… o no’ para que funcionase? Para mi ha sido un salto adelante porque nunca había conducido un programa con colaboradores, pasos a videos y entrevistas. Y lo pude hacer hasta el final porque no fue cancelado. Pero ese programa no lo producía yo, sino Zeppelin (‘Gran Hermano’), con la que trabajé superbien.

¿Le gustaría participar como jurado en el ‘Factor X’ de Cuatro? Yo empecé en 'OT' para hacer algún día ‘Factor X’, porque es el ‘talent show’ por excelencia. Lo reúne todo. Me encantaría estar en él.

¿Los 11 años que lleva en televisión le han hecho más desvergonzado o más conservador? He cambiado mucho, pero ha cambiado más el espectador. Si yo ahora saliese en un ‘talent’ haciendo lo mismo que hace 11 años, me mandarían a casa en el minuto cero. Afortunadamente el espectador ha cambiado también y tiene otros gustos. Hay cosas de ‘OT’ que no sé ni cómo pude decirlas. Pasaría lo mismo si revisamos ahora las galas de Martes y Trece. Cambiamos todos como sociedad.