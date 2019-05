El romance de la princesa y el chamán

Han pasado tres años desde que se hiciera público el divorcio de Marta Luisa de Noruega con Ari Behn. La princesa renunció a sus derechos y al tratamiento de Alteza Real para contraer matrimonio en el 2002 con el escritor, con el que ha tenido tres hijos: Aud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

Ahora, la joven está pletórica, se ha enamorado de nuevo y no ha dudado en anunciarlo a bombo y platillo en las redes. La nueva ilusión de la princesa, de 47 años, se llama Shaman Durek, un reconocido chamán estadounidense, que entre su enorme clientela se encuentran algunas celebridades como Gwyneth Paltrow. Este curandero espiritual, que aplica distintas técnicas ancestrales, se define como un innovador evolucionario, hacker espiritual y activista por los derechos Humanos".

La hija mayor de los reyes Harald V y Sonia de Noruega, que es la cuarta en la línea de sucesión al trono noruego detrás de su hermano menor, el príncipe Haakon, y sus sobrinos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, se ha referido a su pareja como "alma gemela": "Cuando conoces a tu alma gemela, lo sabes. He tenido la suerte suficiente como para encontrar a la mía. Shaman Durek ha cambiado mi vida como hace con tanta gente. Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional realmente existe en este planeta", ha escrito junto a unas imágenes en las que posa junto a su nuevo y exótico amor. Y añade: "Él me abraza sin preguntas ni miedo, me hace reír más que nadie, tiene la más profunda sabiduría para compartir. Me siento tan feliz y bendecida de que sea mi novio. Te amo de esta eternidad a la siguiente", detalla.

Aviso a detractores

Además, la princesa, que siempre se ha desmarcado de las etiquetas, ha aprovechado para hacer frente a las críticas: No depende de vosotros escoger por mí o juzgarme. No elijo a mi hombre para satisfacer a ninguno de vosotros o a las normas o esquemas que tenéis en vuestra cabeza para mí", ha advertido. "Shaman Durek es simplemente un hombre con el que adoro pasar mi tiempo y que me llena. Así que gracias por respetar mis acciones y a mi pareja. Todo lo que sé en este momento es que nos queremos y soy super feliz".

Ante las palabras de su pareja, el curandero espiritual también ha publicado un remilgado mensaje: "Hay una belleza y gracia en la vida cuando te enamoras. Algo se suaviza en tí y es inexplicable, aunque se siente muy profundamente en el alma. Entonces tus ojos ven claramente a uno mismo y a todos los demás con el mismo reflejo que siente el corazón", ha señalado el nuevo miembro de la familia real noruega.