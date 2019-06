Rosalía, modelo de alta costura

Después de poner los pelos de punta con su actuación coral en la entrega de los premios Goya, de conseguir dos Grammys latinos, de arrasar en el festival de Coachella, de su gira americana, de salir en 'Dolor y Gloria' de Almodóvar, de triunfar en el Primavera Sound, de que artistas como Madonna y J.Lo se rindan a su voz, ahora Rosalía da un paso más y es portada de julio en la edición de 'Vogue' España, que sale a la venta el 20 de junio. La de Sant Esteva de Sesrvires posó para Peter Lindbergh en París. Y en el vídeo que acompaña la sesión la cantante se arranca con una arrebatada versión de 'La hija de Juan Simón', de Antonio Molina.

En las imágenes, Rosalía aparece muy distinta a como nos tiene acostumbrados en sus conciertos y apariciones públicas. En manos de los estilistas y maquilladores, ha hecho una inmersión en toda regla en la alta costura y, fiel al estilo 'Vogue', se presenta sofisticada, con un vestido de Dior y con el pelo suelto, los labios rojos, bajo el epígrafe "Sueño cumplido", y con el añadido de "Un idilio entre la moda y la música". Sin su habitual, y ya característico, 'nail art' en las uñas, Rosalía es la primera cantante española que Vogue España lleva a su portada, desde su lanzamiento en 1988. La cabecera considera que la cantante es "es la primera estrella femenina de la música española de impacto global".

En la entrevista, la joven se presenta de manera sencilla y muy serena, aunque quienes estuvieron presentes en la sesión fotográfica recuerdan cierto nerviosismo por la admiración que siente la artista por Lindbergh, tras ver los retratos que hizo para la revista de los bailarines Joaquín Cortés y Eva Yerbabuena.

HE CUMPLIDO MI SUEÑO

"Veo su trabajo muy ligado a nuestro país y a nuestras raíces, y siempre me pareció impensable que pudiera llegar a conocerle. Trabajar con él es un sueño a otra escala, un regalo que no voy a olvidar en mi vida", asegura la cantante, que añade: Mentiría si dijera que 2019 no ha sido el año en que he cumplido mi sueño. Siento que hay muchísima gente que ha conocido mi trabajo, que ha escuchado 'El mal querer' y lo ha hecho suyo en España, y que esa energía ha trascendido más allá de mi tierra".

La cantante considera que ahora "lo importante" es mantener ese sueño. Y ve en Penélope Cruz, a la que conoció durante el rodaje de 'Dolor y Gloria', de Almodóvar, un ejemplo de cómo manejar el talento. "Cuando la conocí, yo estaba muerta de vergüenza, pero hubo un momento en que entramos en uno de los camerinos móviles, y me dijo de ensayar juntas 'A tu vera', la canción con la que arrancamos la película. Creo que ella era bastante consciente del respeto y admiración con los que la miraba". A lo largo de 24 páginas Rosalía desgrana, belleza, talento y estilo y recuerda cómo comenzó, tan solo hace un par de años, a buscar financiación para su proyecto.

"Cuando grabé el vídeo de 'De Plata', en 2017, me recorrí Barcelona pidiendo favores y ropa prestada, tirando de amigos y viajando con mi maleta hasta Los Ángeles. Yo misma me maquillé, me vestí y empecé a caminar por la ciudad. Hoy tengo la suerte de contar con un equipo de 25 personas entre bailarinas, técnicos, luces, sonido y gestión, y gente como la coreógrafa Charm LaDonna o Samantha Burkhart, estilista de mis últimos vídeos. Mi trabajo sigue siendo el mismo, es la escala lo que ha cambiado".

¿CUÁL ES EL MEJOR PRODUCTO DE MERCADONA?

Con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Rosalía confiesa en la revista cuál es su relación con las redes sociales y cómo crea su propio contenido: "Creo que la clave está en que no tengo ninguna estrategia de lo que subo a mi Instagram o escribo en Twitter. He crecido con las redes, y lo que hago en ellas es totalmente orgánico y natural. Para mí no es un esfuerzo ni un sacrificio: si algún día no me apetece colgar algo, no lo cuelgo. El problema es que siempre me suele apetecer. Soy bastante 'freak' en ese sentido: me hago mis stories, le pongo yo mis 'gifs', me busco yo mi manera de hacerle el diseño... que a lo mejor para otros es una chorrada, pero te juro que para mí son cinco minutos al día en que yo me lo paso bien, es un recreo para mí. Lo mismo con Twitter, donde lanzo una pregunta como: Cuál es el mejor producto del Mercadona?, y se vuelven locos a discutir. Fuera de bromas, si tienes un lugar, aunque sea virtual, donde te escuchan tres millones de personas, entonces tus redes sociales son tu altavoz más directo. Tú decides qué haces con él