Sophie Turner reconoce su bisexualidad

Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark en 'Juego de tronos', está a punto de casarse con Joe Jonas, uno de los integrantes del grupo Jonas Brothers. Sin embargo, la intérprete ha reconocido abiertamente hace poco en una entrevista que es bisexual. O al menos, que había experimentado con hombres y mujeres antes de conocer a su prometido.

En una entrevista con la revista 'Rolling Stone' en la que promociona con Maisie Williams, su hermana Arya en la serie de HBO, la última temporada de la famosa ficción, Turner habla de lo que ha supuesto para ella encontrar el amor con su futuro marido. "Yo estaba preparándome para ser una mujer soltera el resto de mi vida. Pero creo que, cuando encuentras a la persona adecuada, sencillamente lo sabes", explica. "Lo sé porque antes que él he conocido a muchos hombres y también a muchas mujeres", añade, aludiendo a su bisexualidad.

La actriz, de 22 años pero que se siente "más madura" de lo que su edad aparenta, reconoce también que no se enamora de un género en concreto: "Para madurar tienes que experimentar mucho. Es parte de crecer y madurar. Además, yo me enamoro de las almas, no de un género concreto", afirma.

LA VIDA DRAMÁTICA DE SANSA



A lo largo de la entrevista con 'Rolling Stone', Turner también comenta el mal trago que pasó al interpretar a Sansa en 'Juego de tronos', ya que la dramática vida del personaje le provocó ansiedad y depresión. "Pero recibí terapia, tomo medicamentos y me siento mucho mejor. El hecho de que hablar con alguien me cambió la vida", aclara.

Sansa Stark es uno de los personajes que más ha evolucionado a lo largo de las siete temporadas emitidas de 'Juego de tronos', pasando de ser una niña que sueña con casarse con un príncipe (Joffrey, que resultó salirle rana) a pasar por las manos de un marido (Ramsay Bolton) sádico que la violó.