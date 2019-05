Taron Egerton se funde con Elton John

Si 'Bohemian Rapsody' fue el gran bombazo cinematográfico del 2018, 'Rocketman' , también dirigida por Dexter Fletcher, puede serlo este 2019. El filme, que se estrena el próximo 30 de mayo, se centra en la transformación del tímido prodigio del piano Reginald Dwight en la la superestrella internacional Elton John. Y si Rami Malek convenció al mundo con su sobresaliente interpretación de Freddie Mercury, Taron Egerton también puede hacer historia y quién sabe su también conseguir un Oscar. La caracterización es asombrosa.

El actor y cantante galés de 29 años no solo se ha metido en el llamativo vestuario y en el cambiante cuerpo del personaje sino que, a diferencia de Malik, interpreta todas las canciones de la banda sonora, auténticos himnos pop. "Espero que a la gente no le importe demasiado oir mi voz. Hemos trabajado muy duro en el estudio", ha bromeado Egerton, que ahora anda con las maletas en plena promoción.

El joven ha sido chico de portada de 'Esquire', 'Attitude', 'Vanity fair' Italia, 'The Hollywood Reporter', 'Flaunt'.... Todo un subidón. Hace unos días incluso ponía cara de espanto y bromeaba en su Instagram por haber conseguido un millón de seguidores. Este lunes también se ha dejado ver trajeado en la gala Met de Nueva York.

Su nombre no fue el primero en sonar para semejante papelón. Antes se tanteó a Tom Hardy y a Justin Timblerlake. ¿Demasiado mayor el primero? ¿Demasiado apuesto el segundo? Egerton respiró hondo cuando supo que el proyecto tiraba adelante con él a la cabeza y que la elección estaba bendecida por el mismísimo Elton John, que figura como productor asociado junto a su marido, David Furnish y a Matthew Vaughn, el marido de Claudia Schiffer.

"HAZ TU PROPIA VERSIÓN"

"Elton y yo pasamos mucho tiempo con sus amigos. También vino a mi piso de Londres varias veces y estuvimos escuchando vinilos y comentando vídeos de sus giras. Así me adentré en su mundo", ha explicado un Egerton que se dio a conocer para el gran público como agente secreto en 'Kingsman' junto a Colin Firth y en 'Robin Hood' junto a Jamie Foxx. Antes se había fogeado en un par de series de televisión británicas: 'Lewis' y 'The Smoke'. El consejo que le dio sir Elton John –que a sus 72 años sigue enfrascado en su dilatada gira de despedida– fue bastante liberador para él: "No intentes copiarme. Haz tu propia versión. Esto es una fantasía musical" le dijo.

Con lo visto en el psicodélico tráiler, sabemos será también una montaña rusa emocional. Un cóctel cargadito de melodías pegadizas, sexo, drogas y alcohol. El galés, cuyo nombre significa "trueno", ha afrontado escenas explícitas de sexo y habrá que ver dónde se queda la clasificación por edades. "Hacer de Elton John en todos los sentidos y con todo el respeto ha sido surrealista. Algunas veces hasta intimidante", ha asegurado a 'Esquire', con sesión de fotos de moda incluida. Y es que el joven también figura en las listas de los mejor vestidos.

En 'Attitude', la revista gay más leida del Reino Unido, Edgerton ha posado más ligero de ropa y se ha mojado un poco más para explicar cómo afrontó la relación con John Reid (interpretado por Richard Madden), el manager del cantante durante casi tres décadas y su novio durante cinco años. "Mostramos el primer beso. El miedo a esa experiencia, también la alegría ... intentamos hacer algo eléctrico, emocionante". Más adelante en el fime se muestra a John perdiendo su virginidad con Reid. "Queríamos jugar con cómo dos muchachos de veintitantos años se están enamorando y se sienten increíblemente atraídos el uno por el otro". Por lo visto el resultado es tan convincente que en la entrevistas matiza que lo ha hecho con todo el respeto de un hétero 'gayfriendly'.