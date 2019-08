Terelu Campos: "Soy mucho más vergonzosa de lo que la gente cree"

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Terelu Campos, después de enfrentarse a una doble mastectomía, de abandonar 'Sálvame' entre lágrimas y el disgusto por los comentarios de sus excompañeros por la venta de su casa. Pero ahora, ya recuperada, está disfrutando de las buenas críticas recibidas por su papel de Bárbara Valiente, la dictatorial jefa de Magüi (Belén Cuesta) en la tercera temporada de 'Paquita Salas', que ya se puede ver en Netflix. "Rodar la serie ha sido un chute de salud, de moral y de energía", reconoce.

Su aparición fue la gran sorpresa del final de la segunda temporada de 'Paquita Salas'. Esperaba estar en la tercera?

En verano, 'los Javis' me escribieron para decirme que estaban escribiendo un papel para mí. Pensé que sería como la otra vez, que tendría una frasecita o dos, pero cuando vi que salía en dos capítulos... No es que me sintiera halagada, sino lo siguiente. Luego me dio miedo y pensaba: Ay Dios mío, a ver si no lo voy a hacer bien! Porque soy mucho más vergonzosa de lo que la gente se imagina, y muy perfeccionista, me castigo mucho con eso.

Sin embargo, las críticas han sido buenas. La gente ha visto a Bárbara y no a Terelu.

Todavía estoy un poco sorprendida porque a mí no me había pasado esto jamás. Siempre tienes un cierto miedo porque, cuando eres una persona muy mediática y la gente te conoce mucho, es difícil que se olviden de ti.

'Los Javis' siempre han dicho que se inspiraron en usted para crear el 'look' de Paquita. ¿Le molestó?

En absoluto. Cuando uno tiene un trabajo público, lo que tiene que desarrollar al máximo es el sentido del humor y saber las cosas que hieren y ofenden y las que de verdad son un agradecimiento y nunca una crítica.

¿Se ha divertido en su papel de jefa tirana?

¡Y tanto! Todos tenemos unos pequeños diablillos y demonios dentro. A lo mejor está mal que lo diga yo, pero me considero una persona buena, y poder desarrollar esa parte más perversa de uno mismo es muy gratificante. Te quedas en la gloria.

Cuando más alejado está el personaje, más puede jugar el actor.

¡Claro! A mí lo que me da vergüenza es hacer un papel de mí. En el momento que hago de otra persona, se me van los miedos y me siento más segura. Como no soy yo, no me van a hacer daño.

Dice que se lo ha pasado bien en el rodaje de la serie, pero se lleva un buen bofetón.

¡Pedazo de bofetada! Le dije al de sonido: ¿Se ha escuchado? Y vamos si se había escuchado, que tenía los cascos puestos y dio un bote. Brays me decía: perdóname! Pero si 'los Javis' han confiado en que yo podía hacer este papel, tenía que poner todo de mi parte para que quedara bien.

En 'Paquita Salas', 'los Javis' escriben papeles que, aunque sean ficticios, se suelen asemejar a la imagen que el público tiene del actor que lo interpreta. ¿Cree que la gente la ve con la soberbia de Bárbara Valiente?

No, yo creo que se inspiraron en actores, en el cine, en la televisión... Sin atreverme a comparar, creo que se inspiraron en el personaje de Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada', que era una déspota.

Los nuevos episodios de la serie hablan de reinventarse. ¿Usted también ha tenido que hacerlo muchas veces?

Sí, yo creo que la oportunidad que nos da la vida es ir modificando las cosas y luchar por aquello que crees que te va a hacer feliz. En ese sentido, en cada capítulo 'Paquita Salas' da una lección de algo, dentro del humor hay mucha verdad, y por eso llega a la gente.

Dice que su particular Paquita Salas es su hermana, Carmen.

Carmen no es mi representante, pero cuando tengo que hablar con alguien, es siempre la que me echa una mano porque está acostumbrada a todo esto. Es la que me dice que si quiero hacer algo, vamos a pelear por ello, la que cree en mí... Así que lo más parecido a Paquita Salas que tengo ahora mismo en mi vida es mi hermana.

¿La veremos más temporadas como Bárbara Valiente?

¡Ojalá! Yo estoy dispuesta a hacer lo que 'los Javis' quieran que haga en la vida. Ya les he dicho que quiero ser Bárbara Valiente el resto de mi vida.

Los últimos meses han sido complicados para usted por sus problemas de salud y su repentina huida de 'Sálvame'. ¿Ha sido 'Paquita Salas' lo mejor que le ha pasado?

Desde luego, ha sido el regalo más grande para mí en este año tan difícil que he tenido por cuestiones personales de salud. Ha sido un chute de salud, de moral, de energía y de muchas cosas.

La protagonista de la serie no se maneja nada bien con la redes sociales. ¿Se siente identificada?

Yo soy un poco así. Además, no soy de las que retransmite su vida. A lo mejor estoy equivocada y me tengo que meter más en las redes. Pero cuando subo una foto, la primera que me llama para regañarme y criticarme es mi hija. Me dice: "Mamá, esto no se hace así, no has puesto 'hashtags'. Déjame a mí, que lo voy a arreglar, que te tengo dicho que no hagas nada sin preguntarme".

Tendrá que contratarla como 'community manager'.

Desde luego. Es que las redes son más de su generación, a mí me pilla más mayor. Y eso que sé que tengo que meter mano porque cuando uno tiene un trabajo público hay cosas que son bonitas de contar y a la gente también le gusta que compartas con ellos.

¿Tiene nuevos proyectos televisivos?

Ahora mismo tengo reuniones y me imagino que en unas semanas podré decir algo. De momento, hasta que no se cierran las cosas es mejor no menearlo porque se puede estropear.

¿No volverá a 'Sálvame'?

No voy a hablar de 'Sálvame'. He tenido mi trabajo ahí, del que me siento muy orgullosa y en el que tengo muchos compañeros, algunos de ellos amigos, y eso no cambiará.