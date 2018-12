El videoclip que une a dos generaciones de mujeres contra el "sistema patriarcal"

La niña desde los regalos de su cumpleaños, la abuela desde la cocina. Representan a dos generaciones distintas, pero ambas viven su revolución particular como mujeres a través de un videoclip que remueve conciencias y une a las distintas generaciones de mujeres en la lucha contra la violencia machista.

El grupo madrileño Tongo ha querido dar una lección de sorodidad a través de un videoclip protagonizado y creado exclusivamente por mujeres y que cuenta con la colaboración de La Mare, La Otra, Vera (Mafalda) y la Furia. Mujeres empoderadas que lanzan un mensaje contundente:

Llámame "loca del coño",

no me puedes detener.

Feminazi me han parido,

¡machirulo escóndete!

En el videoclip, vemos por un lado a una niña a la que regalan una muñeca por su cumpleaños mientras ve a varios niños jugar con espadas ante un cartel en el que se prohíbe jugar a niñas.

La pequeña comienza su revolución: se niega a verse atada a una plancha que ahoga o a una sexualización temprana. Ella prefiere pintarse la cara y luchar contra ese patriarcado.

Por otro lado, una mujer mayor harta de verse postrada en la cocina. Aburrida del rol, encuentra el tarro del feminismo.

"Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión", dice la canción, donde explican que no van a guardar silencio, que no han nacido pa' callar, y que ocuparán los espacios que les quisieron negar. "Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal".

Unidas, alzan una rebelión, una gran ola "que embiste este sistema feroz", y lanzan un mensaje común: 'Ni una menos'.

Somos quien nunca se rinde,

quien alza una rebelión,

una gran ola que embiste

este sistema feroz.

Desaprendiendo el camino,

construyendo el caminar,

la libertad se conquista

con las ganas de luchar.

CELEBRADO EN REDES SOCIALES

Dedicada a todas las mujeres que día a día luchan para que esos machirulos infiltrados sean expulsados de nuestros espacios. #LaRevolucionSeraFeministaONoSerahttps://t.co/bMLzfBY0aw — Alicia © (@Alicia17886245) 3 de agosto de 2018

He vuelto sólo para recordar que es 25 de Noviembre, que ellas siguen luchando por vivir, y por hacerlo de forma digna y en base a la igualdadhttps://t.co/lmGg2pmmXh — Peripatètic 💭 (@Xrnaump) 25 de noviembre de 2018