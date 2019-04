Vincent Cassel, padre por tercera vez

Menos de un año después de su boda en Bidart, celebrada en agosto del 2018 en el país vasco francés, el actor francés Vincent Cassel y la modelo Tina Kunakey ya son papás. Así lo ha anunciado el intérprete de 'Cisne negro' a través de las redes sociales, donde ha publicado una fotografía que explica la elección del nombre de la pequeña.

"Ha nacido Amazonie", ha escrito el exmarido de Monica Belluci junto a una imagen de la selva amazónica. El nombre de la niña es un homenaje a Brasil, donde la pareja vive parte del año, un país al que el actor se mudó en el 2013 después su divorcio de la actriz italiana Monica Bellucci, tras 14 años de matrimonio.

MADRE A LOS 21 AÑOS

Cassel, de 52 años, ya es padre de Deva, de 11 años, y Léonie, de 8 años, los dos hijos que tuvo con Bellucci. En cambio, sí que es la primera hija de Kunakey, que tiene 21 años y con la que el actor francés formalizó su relación en noviembre de 2016 durante un 'show' de Victoria’s Secret, cuando ella tenía 19 años.

Cassel es uno de los actores franceses más conocidos en Hollywoood. Kunakey, modelo francesa de padre togolés y madre franco-italiana que ha desfilado para Gaultier y protagonizado campañas para L'Oréal. Cuando se conocieron en Ibiza, la maniquí no sabía quién era él. "La primera vez que salimos juntos, me sorprendió que la gente lo reconociera. ‘¡Eres más famoso que Rihanna!’, le dije. No me deja de impactar", reveló a la edición italiana de 'Vanity Fair'.