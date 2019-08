La 'youtuber' Brooke Houts sube por error un vídeo en el que maltrata a su perro

La Policía de Los Ángeles ha abierto una investigación a la famosa 'youtuber' Brooke Houts (340.000 suscriptores) por maltratar a su perro, según muestra un vídeo que ella misma subió a su canal. Al parecer, la cinta incluía partes sin editar por donde se colaron las imagénes en las que la joven pegaba, empujaba contra el suelo, gritaba y escupía a su doberman, llamado Sphinx.

El vídeo fue eliminado minutos más tarde, pero varios usuarios lograron cazarlo y subirlo a las redes sociales para denunciar el comportamiento de la 'influencer' (bajo estas líneas). Muchas personas indignadas dieron parte a la policía, que, según publicaciones como 'TMZ' y 'The Verge', han iniciado una investigación. Esta última publicación asegura que ha preguntado a Youtube si va a tomar medidas adicionales contra la joven, ya que la plataforma tiene prohibidos los vídeos que incluyan o inciten a la violencia contra los animales.

El caso se ha hecho viral y a Houts le han llovido las críticas. Por eso ha emitido una respuesta a través de un comunicado en Twitter. En el texto, que ha recibido 50.000 respuestas, pide disculpas "con cualquier persona que se haya sentido afectado por el vídeo". Explica que su perro pesa 75 libras y que sobre su cara con la boca abierta, como dueña de la mascota, tiene que "demostrarle que ese comportamiento es inaceptable". "Mi perro no sufrió de ninguna manera por las acciones que hago en el vídeo. No le golpeé, aunque entiendo que pueda parecerlo", señala. Eso sí, Houts reconoce que de todos modos no debería "haber gritado" ni "haberse mostrado agresiva" con su perro.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf

CRÍTICAS DE COMPAÑEROS FAMOSOS

Sin embargo, sus disculpas no la han librado de las críticas en las redes. Incluso de algunos de sus compañeros 'youtubers'. Logan Paul, por ejemplo, ha calificado su comportamiento de "inquietante" y "deplorable".

i try my best to avoid slamming people on twitter because i know what it’s like to be on the receiving end (and rightfully so), but this video of that girl hitting & spitting on her dog is remarkably grotesque, and irks me for many reasons: